Rodolfo Freire fue becado para representar a Neuquén en el Congreso Mundial de Guardaparques

La beca fue otorgada por la Ranger Foundation. El evento se desarrollará en Francia desde el 7 hasta el 11 de octubre.

El Congreso Mundial de Guardaparques se realizará en la ciudad de Hyères, Francia entre el 7 y el 11 de octubre próximo, y el equipo de Guardaparques de la dirección Provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Ministerio de Turismo, contará con un representante.

Se trata de Rodolfo Freire, quien se desempeña en el ANP El Tromen – sitio RAMSAR -, que realizará una presentación sobre el área y compartirá con sus compañeros saberes y experiencias de guardaparques de todo el mundo.

Con gran emoción, tras ser becado por la Fundación, y al haber sido nombrado por el gobernador Rolando Figueroa durante las celebraciones del 137° aniversario de la ciudad de Chos Malal, Rodolfo señaló que “la verdad que fue espectacular. Yo estaba en el público, no estaba ahí arriba del escenario. Estaba en el público y fue una emoción tremenda. Después lo pasé a saludar y al ministro de Turismo. La mención que te haga un gobernador es una alegría espectacular”.

Contó que la idea es “bajar toda esa información del congreso después a mis compañeros y a la comunidad, para contar lo que hace la fundación para los guardaparques de todo el planeta. Estoy viviendo momentos muy lindos, me estoy preparando, tengo que presentar un trabajo de Tromen en el Congreso, así que muy contento”.

Sobre su postulación, Rodolfo explicó que “me inscribí como cientos de guardaparques. Me llega una notificación, un correo, donde me dicen que yo estoy suplente de una beca. Ese fue el primer paso. Yo respondo ese correo diciendo que sigo a la espera de alguna noticia favorable y agradeciéndole la comunicación. En el segundo paso me dicen que soy becado y tengo que enviar ese documento donde acepto la beca, y automáticamente lo envía a mis familiares, a mis personas más cercanas de la alegría que tenía”.

Pero esa alegría tuvo un momento de tensión, ya que el correo venía a su nombre pero no el documento. “En la alegría que tenía, nunca me fijé que ese documento estaba al nombre de un guardaparque de Colombia, no al nombre mío. Venía el correo a mi nombre, pero no venía el documento a mi nombre. En el apuro, en la alegría, nunca me di cuenta. Escribo nuevamente el correo diciendo que firmé un documento que está a nombre de otra persona”, detalló. Según expresó, fueron horas y días de espera e incertidumbre hasta que “llegó la confirmación que sí, que yo estaba becado y que éramos cinco guardaparques”.

Rodolfo agregó que “somos cinco guardaparques los que estamos becados por la fundación para ir al Congreso Mundial en Francia: de Paraguay, Uruguay, Colombia, una guardaparque neozelandesa de esa zona y yo de Argentina”.

En aquella primera instancia, Rodolfo precisó en su carta de presentación que “mi interés en participar está fundamentado en la posibilidad de compartir mis conocimientos y mis experiencias de trabajo, y a su vez aprender de otros Guardaparques y profesionales para mejorar el resguardo y la conservación de los recursos naturales. Quiero poder mejorar mis conocimientos buscando conocer las contribuciones y desarrollos de la profesión de guardaparques para lograr la meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad (Meta 30-30)”.

La participación de Freire en el Congreso Mundial de Guardaparques no sólo será una experiencia personal inolvidable, sino que también una instancia muy importante para todo el cuerpo de Guardaparques de Neuquén, que tendrán en su persona a un gran representante.