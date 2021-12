La higiene en el hogar y sus alrededores es fundamental, y también la elección de espacios recreativos despejados.

La temporada primavera-verano favorece una mayor actividad y aparición de insectos y animales venenosos y/o ponzoñosos autóctonos de nuestra región. Por este motivo, desde el Departamento de Salud Ambiental del ministerio de Salud se refuerzan las medidas generales para prevenir incidentes y evitar picaduras de mosquitos, arañas, alacranes o mordeduras de víboras.

En este sentido, es fundamental la higiene en el hogar y sus alrededores, es decir, mantener la vivienda y alrededores limpios, desmalezados y sin acumulación de objetos que puedan servir de refugio y/o criadero de animales; así como la colocación de mosquiteros y burletes en aberturas de la vivienda.

Se aconseja a la hora de limpiar utilizar indumentaria que permita evitar picaduras o mordeduras como una remera o camisa mangas largas, pantalones largos, calzado cerrado y guantes. En cuanto al uso de insecticidas y repelentes, es importante que estén autorizados, que respeten las medidas de precaución y sean aplicados de forma apropiada.

Es importante que ante la aparición o visualización de un animal ponzoñoso y/o venenoso, una picadura y/o mordedura, no intente capturarlo. En caso de algún incidente es necesario retirarse todos los elementos compresivos (pulseras, mangas, etc.) y acudir urgente a un centro asistencial. No se aconseja aplicarse nada en la zona afectada, ni tampoco ningún producto o medicamento.

Aunque la picadura y/o mordedura haya ocurrido por un animal no venenoso, el equipo de salud deberá evaluar cada caso, ante la posible aparición de eventuales complicaciones no tóxicas (alergia, anafilaxia, etc.), así como constatar la adecuada vacunación antitetánica y las medidas locales de prevención de sobreinfecciones agregadas.

Ante cualquier eventualidad llamar al número de emergencias 107 o concurrir al centro de salud más cercano.