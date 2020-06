Hubo 34 participantes. Las expositoras fueron Sonia Santoro y Sandra Chaher. Entre otros temas, se trataron la participación de las mujeres en los medios de comunicación y la precarización laboral que sufren en comparación los varones.

La subsecretaría de las Mujeres del ministerio de Ciudadanía realizó la charla virtual sobre la Perspectiva de género en los medios de comunicación y las instituciones públicas en el marco del Día del Periodista.

Las panelistas invitadas fueron la periodista de Página 12 e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género, Sonia Santoro, y la presidenta de Comunicación para la Igualdad y fundadora de la RED PAR – Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista -, Sandra Chaher.

Algunos de los temas que se abordaron fueron la participación de las mujeres en los medios de comunicación, la precarización que sufren en relación con los varones, el discurso de la agenda feminista, el impacto de la violencia simbólica en la sociedad y el uso del lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo.

“Desde la Subsecretaría de las Mujeres venimos propiciando espacios para el debate acerca de la necesidad de incorporar la perspectiva de género tanto en los medios de comunicación privados como en las áreas de comunicación de gobierno porque tienen una responsabilidad fundamental al momento de informar y porque son agentes de socialización que transmiten mensajes que influyen a la hora de pensar los modelos de ser mujer y varón en esta sociedad”, señaló Andrea Ibañez, directora provincial de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos de las Mujeres.

En relación al discurso de la agenda feminista en medios, Santoro analizó: “hay un gran surgimiento de muchos medios especializados empujando la agenda feminista más allá de la agenda de género. Al mismo tiempo los avances no son homogéneos y convivimos con medios tradicionales que llevan adelante una agenda tradicional. Es decir una agenda machista, sin perspectiva de género donde las mujeres no están presentes y los temas existen por cumplir con un cupo que es políticamente correcto, pero no son tratados sin considerar la perspectiva de género o de derechos humanos”.

Por su parte, Chaher afirmó que un área de comunicación de una institución tiene que tener perspectiva de género y sostuvo que “el enfoque abarca lenguaje, imagen y texto. Por ejemplo, no podemos desatender las imágenes que representan y dan mucha información acerca del sexismo o no”.

En relación al debate sobre el uso del lenguaje no sexista, la fundadora de PAR consideró que “una institución puede tener autodeterminación respecto al lenguaje porque la Real Academia Española no lo determina. No hay leyes para el lenguaje. En la Argentina se podría pensar que la referencia es la Academia Argentina de Letras, que tiene una posición más conservadora como institución”.

“Pero tenemos un aliado importante adentro que es Santiago Kalinowski, quien viene diciendo que es un debate político. Hasta ahora no teníamos una persona aliada en el campo del lenguaje para dar el debate. Lo que sí tiene que hacer una institución es tomar una decisión en relación al tema, y no puede mantenerse en la tibieza ni puede seguir teniendo lenguaje sexista”, puntualizó Chaher.

La actividad tuvo como objetivo promover el enfoque de género en las coberturas periodísticas y en la comunicación institucional para erradicar los estereotipos sexistas y discriminatorios. La importancia de los medios de comunicación se plasmó durante la Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Beijing en 1995, ya que se incorporaron como una de las doce áreas de acción prioritaria para combatir la desigualdad de género en las sociedades.

En el encuentro participaron 34 personas de distintas localidades de Neuquén, Río Negro y de España. La charla se puede ver completa en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=SeSLJuqx4TU del canal de YouTube de la subsecretaría de las Mujeres o en su red social Facebook.