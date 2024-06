Razones para hacerte el test de VIH

Acceder a un diagnóstico es un derecho y la única forma de hacerlo es a través del test de VIH.

En el Día Nacional de la Prueba del VIH, que se celebra todos los 27 de junio, el Programa Provincial de VIH-SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Provincia promueve activamente la realización del test o prueba, una herramienta fundamental para detectar la presencia de anticuerpos del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). En este sentido, la cartera sanitaria provincial trabaja en la prevención y el diagnóstico oportuno, facilitando el seguimiento clínico y de laboratorio.

La única forma de saber si una persona tiene VIH es a través del test o prueba. Se trata de un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos del VIH, el cual es gratuito, confidencial y se puede solicitar sin orden médica en cualquier establecimiento de Salud Pública.

Según datos estadísticos del último boletín a nivel nacional, en nuestro país, el 13% de las personas con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) desconoce su diagnóstico. Por ello, la importancia de realizarse el test para acceder a un diagnóstico oportuno, comenzar la terapia antirretroviral (TARV), lograr una carga viral indetectable y disminuir la transmisión del virus.

En caso de obtener un resultado negativo, las personas pueden acceder a opciones preventivas como la profilaxis pre exposición (PrEP), profilaxis post exposición (PEP) y otras medidas bajo la estrategia de prevención combinada, como preservativos peneanos y vaginales.

Entre las razones para hacerse el test de VIH se destaca que:

● La infección por VIH puede no presentar síntomas y el test, prueba o análisis es la única forma de detectarla.

● No se necesita orden médica ni estar en ayunas para hacerlo.

● Siempre es mejor saber. Si el resultado es positivo se puede empezar el tratamiento y mantener una buena calidad de vida.

● Es gratuito.

● Es importante realizarse el test o prueba del VIH al menos una vez en la vida y repetirlo ante situaciones de riesgo.

● Es rápido: entre 15 y 20 minutos se obtienen los resultados.

● No es necesario ser mayor de edad. A partir de los 13 años se puede pedir sin necesidad de autorización de las/los progenitores.

● Es confidencial: no es necesario brindar nombre ni DNI.

● Es voluntario.

De acuerdo al registro de la Red de Laboratorios provincial, durante 2023, se realizaron 12.435 determinaciones en toda la provincia. Los estudios diagnósticos se realizan en los 25 laboratorios de los hospitales y centros de salud públicos que forman la Red, a través de diversos tipos de pruebas.

Actualmente, en la Provincia, funcionan 10 Centros de Prevención Combinada de VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual. Se trata de espacios de consejería y testeos de VIH y otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) que se encuentran distribuidos en:

● La Ciudad de Neuquén, en el Hospital Castro Rendón (Buenos Aires 450) los jueves, de 12 a 14; en el Centro de Salud San Lorenzo Norte (Cayastá y Castelli) los martes, de 9 a 11:30; en el Centro de Salud Villa María (Av. Olascoaga 1.110,) los martes, de 10 a 12:30, en el Centro de Salud Valentina Norte (Paso de los Libres 290) los lunes, de 8:30 a 12; en el Centro de Salud Confluencia (Tandil y Cacique Calvuqueo) los jueves, de 13:30 a 15:30 y en el Centro de Salud Parque Industrial (calle 4 y 9) los jueves, de 9 a 11 y de 13 a 15.

● San Martín de los Andes, en el Centro de Salud El Arenal (Los Cerezos esquina Los Piñones) los miércoles, de 12 a 16; y en el Hospital local Ramón Carrillo, los martes, de 11 a 13.

● Cutral Co/Plaza Huincul, en el Hospital local, los jueves, de 14 a 16.

● Zapala, en el Hospital local Juan José Pose, los jueves, de 15 a 18.