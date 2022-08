El destino neuquino es uno de los tres candidatos seleccionados por el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, para representar a la Argentina en la postulación del Best Tourism Villages de la Organización Mundial del Turismo.

El ministro de Turismo de la provincia, Sandro Badilla y el subsecretario del área, Germán Bakker, recibieron a la directora de Relaciones Internacionales y Unidad Ejecutora Programa Best Tourism Villages (BTV), Ana Inés García Allievi y el coordinador técnico, Rodrigo Báez. Del encuentro también participaron la coordinadora de la cartera, Vilma Barreras, la directora provincial de Desarrollo Turístico, Carolina Molíns y la directora general de Desarrollo Turístico, Marisa Lepin.

El objetivo de la visita fue hacer entrega, tanto al ministro Badilla como al intendente de Caviahue-Copahue, Hugo Volpe, del certificado de reconocimiento por haber sido seleccionados en la postulación del Best Tourism Villages de la OMT.

Con respecto a la visita a la provincia, García Allievi expresó que “vinimos desde el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a reconocer el trabajo, la presentación de la candidatura de Caviahue-Copahue a la iniciativa internacional de la OMT ‘Best Tourism Villages’, una iniciativa a nivel mundial que reconoce a los mejores pueblos del mundo”.

En este sentido, añadió que “esta es su segunda edición y esperamos con ansias que Caviahue-Copahue pueda ser elegida. Vinimos a dar un reconocimiento a la provincia y a las autoridades locales por el esfuerzo, la iniciativa y por querer presentar a nivel internacional y ser reconocidos por la OMT, organismo especializado en Naciones Unidas en materia de Turismo, para ser destacados y lograr una difusión y poder posicionarse como un lugar a nivel mundial”.

Al ser consultada por los objetivos del programa, destacó que “se trata de visualizar las experiencias y roles que tiene la actividad turística en el desarrollo local desde sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. Se busca reconocer a estas comunidades locales y pueblos, para lo que se conforma un comité de evaluadores y a partir de ahí, los beneficios que se obtienen es ser reconocido como un BTV o bien, formar parte de un programa de mejora por parte de la OMT que viene a apoyar los pueblos para poder desarrollarse turísticamente y posicionarse a nivel mundial”.

Por su parte, Báez especificó las instancias y condiciones de la nominación y expresó que “desde el ministerio de Deportes y Turismo de la Nación hicimos una convocatoria a todas las provincias argentinas que quieran postular sus pueblos de hasta 15 mil habitantes. De esta manera, la provincia del Neuquén siempre ha sido muy participativa en las propuestas que hace la OMT, y a parir de eso se postularon tres localidades que luego de una evaluación técnica que se realiza desde el ministerio de Nación ha sido seleccionada Caviahue, la que hoy venimos a visitar y felicitar ante esta postulación que hacemos como Argentina ante la OMT”.

Con respecto a los requisitos que debe tener una localidad para participar, explicó que “debe tener como premisa principal el desarrollo del turismo sostenible, que tenga una incorporación de la localidad en todas las acciones y políticas turísticas que tenga la localidad, que tenga políticas vinculadas al ambiente y al cuidado de la naturaleza y sobre todo que genere un impacto económico. Siempre valorando que mantengan lo rural y los espacios donde se desarrollan las actividades”.

Para finalizar, destacó que “las expectativas con Caviahue-Copahue son excelentes, porque cuentan con un equipo técnico desde el ministerio de Turismo de la provincia que es muy eficiente. Eso hace que exista una herramienta con la que podamos representarlo. Obviamente la evaluación final la realiza la OMT y nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia, pero siempre son las mejores expectativas, porque se desarrolló un trabajo muy minucioso, muy detallado para favorecer al destino turístico”.

En tanto, el ministro Badilla señaló que “es muy importante para la provincia que por primera vez un destino neuquino haya conseguido este reconocimiento por parte de la OMT, organismo de la gobernanza mundial más importante”.

Además, adelantó que “esperamos poder seguir trabajando para seguir sumando destinos como Best Tourism Villages” y agregó que la nominación de Caviahue “nos enorgullece profundamente, porque implica un reconocimiento al trabajo que desarrollan como localidad, por su actividad termal, por las mil maneras de vivir la nieve y por su identidad propia como pueblo. Pero, además, significa un posicionamiento a nivel internacional del destino y de toda la provincia, porque esta nominación le da visibilidad en el mundo”.

El subsecretario Bakker manifestó que “la mirada del mundo pueda estar posada en este destino y a partir de ahí, se comienza a generar un movimiento de operadores turísticos que quieren tenerlo dentro de sus paquetes, así como de mayor interés de los turistas de saber y conocer los atributos naturales que hacen que el destino sea elegido a nivel mundial como una de las mejores villas del mundo”. Añadió que “más allá que estamos con la expectativa que la distinción final se logre en esta instancia, ya el hecho de haber sido preseleccionados nos da un montón de oportunidades para impulsar toda nuestra provincia”.

Luego del encuentro, los referentes del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación emprendieron su viaje a Caviahue-Copahue donde serán recibidos por el intendente Hugo Volpe y la secretaria de Turismo local, Sofía D’Amato, donde se realizará la entrega de certificado a la localidad por su selección para postulación ante OMT como ‘Best Tourism Villaje’.

Posteriormente, se visitará al espacio donde se dicta el Taller de Telar Mapuche y luego se brindará una charla a cargo de Laura Morales sobre lo que representa el telar para la comunidad. Por la tarde, los funcionarios realizarán una recorrida por la localidad para conocer todos los atractivos naturales del destino turístico.

Sobre el Programa Best Tourism Village

La iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO se puso en marcha para fomentar el papel del turismo en la preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, su diversidad natural y cultural, así como sus valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía.

Esta iniciativa otorga un reconocimiento a los pueblos que han demostrado su compromiso con el turismo como un robusto impulsor de desarrollo y bienestar.

En esta nueva edición 2022, la selección a nivel nacional estuvo a cargo de un comité asesor independiente que valoró los pueblos en función de una serie de criterios definidos por nueve áreas de evaluación: recursos culturales y naturales; promoción y conservación de los recursos culturales; sostenibilidad económica; sostenibilidad social; sostenibilidad ambiental; potencial y desarrollo turístico e integración en la cadena de valor; gobernanza y priorización del turismo; infraestructura y conectividad; y salud y seguridad.

En esta oportunidad, a nivel nacional fueron seleccionador tres destinos: Caviahue-Copahue (Neuquén), San Francisco de Alfarcito (Jujuy) y Trevelin (Chubut).

Los mismos fueron seleccionados para representar a la Argentina ante la Organización Mundial del Turismo. Las localidades debían tener hasta 15.000 habitantes, estar situadas en un paisaje natural y/o cultural característico y compartir valores y estilos de vida propios de su región. Los tres destinos que representarán a la Argentina fueron seleccionados por el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que definieron su elección entre 11 localidades de nueve provincias.

La iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO está conformada por tres pilares.

El primero es el reconocimiento de ‘Best Tourism Villages by UNWTO’, cuyo objeto consiste en identificar a los pueblos que sean ejemplos sobresalientes de destino de turismo rural con activos culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios y que defiendan un compromiso manifiesto con la innovación y la sostenibilidad en todas sus vertientes (económica, social y ambiental).

Además, el programa Upgrade Best Tourism Villages by UNWTO beneficiará a los pueblos que no cumplan plenamente con los criterios necesarios para ser reconocidos como ‘Best Tourism Village by UNWTO’. Estos pueblos recibirán el respaldo de la OMT y de sus socios con miras a que mejoren en las áreas en las que, durante el proceso de evaluación, se observen carencias.

En tercer lugar, la red Best Tourism Villages by UNWTO es un espacio para intercambiar experiencias y buenas prácticas, aprendizajes y oportunidades. Contará con la participación de los representantes tanto de los pueblos galardonados con el reconocimiento como ‘Best Tourism Village by UNWTO’, como de los que intervienen en el programa Upgrade, además de con especialistas y socios de los sectores público y privado que mantengan un compromiso con la promoción del turismo en aras del desarrollo rural.