Provincia presentará mañana créditos para fortalecer la producción ganadera

En Zapala, el gobernador Rolando Figueroa anunciará la puesta en funcionamiento de una línea financiera para la producción ganadera ovina, caprina y bovina y otra para el sector forrajero.

El gobernador Rolando Figueroa presentará mañana en Zapala una línea de financiamiento para el sector ganadero, que incluye los rubros ovino, caprino y bovino, y otra para el sector forrajero. Ambas están destinadas a mejorar la eficiencia productiva, la rentabilidad y/o la regeneración de los suelos.

La línea para el sector ganadero tiene por objetivo brindar asistencia crediticia a tasa promocional a productores dedicados a la actividad bovina, caprina y ovina. Se busca mejorar la eficiencia productiva, la rentabilidad y la resiliencia ambiental de los sistemas productivos. El cupo previsto es de 500 millones de pesos.

En cuanto a la línea para forrajes, el objetivo es establecer una asistencia crediticia a tasa promocional también con un cupo de 500 millones de pesos. Está destinada a productores agropecuarios y podrán utilizarla para adquirir insumos; sistematización de superficie; adquisición, remodelación y/o ampliación de equipamiento e infraestructura, entre otras acciones.

El secretario de Producción e Industria, Juan Peláez adelantó que “esta acción se suma a otras que viene trabajando el ministerio de Economía, Producción e Industria para potenciar y fortalecer a todos los sectores productivos”.

“Tanto el sector ganadero como el forrajero se desarrollan con el acompañamiento de la subsecretaría de Producción, cartera desde donde se vienen implementando prácticas y recursos pensados estratégicamente para que permitan mejorar la eficiencia productiva, la rentabilidad de los campos y, a su vez, regenerar los suelos en un contexto de cambio climático, sequía y desertificación. Además, el IADEP -bajo la misma órbita- coordina con nosotros el trabajo como agente financiero”, agregó.

El secretario señaló que “se busca poder llegar a tiempo con buenas prácticas a resguardar las producciones de las adversidades climáticas que llevan a emergencias. Es importante también mencionar que el Centro PyME-ADENEU es otro de los organismos dependientes del ministerio de Economía, Producción e Industria que brinda acompañamiento y capacitaciones en las temáticas relacionadas a dichos sectores”.

Detalle del financiamiento

Una de las líneas de financiamiento tiene por objetivo brindar asistencia crediticia a tasa promocional a productores dedicados a la actividad ganadera bovina, caprina y/u ovina. Se pretende mejorar la eficiencia productiva, la rentabilidad y la resiliencia ambiental de los sistemas productivos. El cupo total es de 500 millones de pesos.

Serán beneficiarios productores ganaderos de cría que posean en stock de vientres de hasta 750 UGM y/o de recría que no superen las 500 UGM por ciclo productivo. El financiamiento podrá estar destinado a infraestructura productiva (alambres fijos y eléctricos, corrales, mangas, galpones, bombas de agua y obras de captación y distribución de agua, etc.); maquinarias para el desarrollo de la actividad; adquisición de reproductores machos y hembras; y servicios integrales contratados para el mejor manejo sanitario, nutricional y reproductivo para el ganado bovino.

El monto financiable será desde 5 hasta 20 millones de pesos por productor. El plazo de gracia es hasta 12 meses y el plazo de amortización de 36 meses. La tasa de interés es variable e igual al 50% de la Tasa Nominal Anual con capitalización cada 30 días publicada por BNA, con tope fijo tasa 40% TNA.

La subsecretaría de Producción llevará a cabo la evaluación del monto a otorgar y realizará el apto técnico de las solicitudes de manera individual.

En cuanto a la línea para forrajes, el objetivo es establecer una asistencia crediticia a tasa promocional para productores forrajeros de la provincia con un cupo de 500 millones de pesos.

Está destinada a productores agropecuarios y podrán administrarla en la adquisición de insumos para la producción (semillas, agroquímicos, hilo, mallas, alambre repuestos, etc.); sistematización de superficie (nivelación, acequias, etc.), para realizar pequeñas inversiones, entendiéndose como tales la adquisición, remodelación y/o ampliación de equipamiento e infraestructura necesarios para el desarrollo de la ampliación y/o renovación de la superficie destinada al cultivo de especies con destino forrajero y/o a la protección, conservación y acopio de la producción (materiales para riego, tinglado, lonas, silos etc.).

Se otorgarán hasta 20 millones de pesos por productor, con un plazo de gracia de hasta 12 meses, un plazo de amortización de 36 meses y una frecuencia de amortización con cuotas mensuales, trimestrales o semestrales, dependiendo del ciclo de generación de ingresos de la actividad a financiar.