Provincia comprará autos, ambulancias, motos y camionetas

Se trata de 401 vehículos, cuyas compras ya están en marcha y son posibles gracias a la eliminación de gastos innecesarios del Estado. Son para las áreas de Seguridad, Salud y Educación

A través de un leasing (arrendamiento con opción de compra) y de un crédito del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), el gobierno de la Provincia comprará 401 vehículos que serán destinados tanto a las áreas de Salud, Seguridad y Educación como a Turismo (Termas y Fauna), para fortalecer las prestaciones y servicios (en los tres primeros casos) y para la robustecer a la segunda actividad económica de la provincia (en el restante).

Esta modernización del parque automotor, a poco más de seis meses de iniciada la gestión (y en un contexto complejo de la economía nacional) es posible gracias al programa de austeridad y de eliminación de gastos innecesarios del Estado, que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa, ni bien asumió en sus funciones. “Se trata de políticas de Estado que hemos podido financiar gracias a la eliminación de gastos innecesarios”, resumió en este fin de semana extra largo.

La compra (cuyos trámites ya están avanzados) incluye 91 automóviles, 132 camionetas 4×4, 19 ambulancias Clase A tipo furgón, 10 ambulancias Clase A 4×4, 12 utilitarios, 50 minibuses 19+1 y 87 motocicletas.

De los 401 vehículos, Seguridad recibirá 240 (71 camionetas 4×4 doble cabina, 82 automóviles y 87 motocicletas); mientras que Salud recibirá 60 unidades (entre camionetas, utilitarios y ambulancias). Para establecer la cantidad y tipo de unidades (se trate de Policía o de hospitales), el gobierno realizó un pormenorizado relevamiento del parque automotor, que por cierto evidenciaba deficiencias.

Ahora bien, 56 de esos vehículos (28 camionetas 4×4 y 28 minibuses), serán destinados a las 21 comisiones de fomento y a los 7 municipios no incluidos en el régimen de coparticipación municipal, en cumplimiento de los compromisos asumidos con los gobiernos locales mediante el pacto de gobernanza, al que se denominó “Consenso para un Neuquén federal, autónomo y justo”.

La decisión va mucho más allá del equipamiento imprescindible para fortalecer las prestaciones a los ciudadanos y se ajusta a los conceptos con los que fue concebido el plan de regionalización, uno de cuyos objetivos radica en lograr el desarrollo equilibrado de la provincia para generar oportunidades y fortalecer el arraigo en cada pueblo y localidad.

La inversión, que es multimillonaria, no hubiera sido posible sin el saneamiento de las cuentas y la eliminación de gastos injustificables, en telefonía celular, alquiler de camionetas y otros. Figueroa también redujo la cantidad de cargos políticos, expulsó a quienes no cumplían con su obligación de presentarse a trabajar y desplazó a intermediarios que manejaban subsidios que no llegaban a quienes los necesitaban.

Pues bien, las condiciones del financiamiento son las siguientes. El monto total es de 25.100.000.000 pesos, divididos en 21.500.000.000 pesos para operaciones de leasing destinadas a adquirir los vehículos de las dependencias provinciales; y 3.600.000.000 pesos a un préstamo a sola firma para adquirir los vehículos para los municipios y comisiones de fomento y el Tribunal de Cuentas. El plazo será de 48 meses.

Acordadas las condiciones se firmó con el BPN un contrato de mandato para que sea la misma banca oficial la que lleve adelante la licitación de los vehículos. Así, el 19 de junio, el banco lanzó la licitación N 11/24 (https://apiapp.bpn.com.ar/Resources/Files/3e6c251467f944d19a007dbd21d54de7.pdf) cuya apertura de sobres está prevista para el 12 de julio, a las 10:00.