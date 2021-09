Quienes aprueben la capacitación tendrán la posibilidad de tramitar el carnet de manipulador de alimentos. En octubre se realizará una nueva edición del curso.

En el marco del programa “Pilares de la chacra”, se capacitó a 28 productores frutihortícolas que realizan sus actividades comerciales en el Mercado Concentrador del Neuquén. El objetivo del curso es concientizar sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos.

“Pilares de la chacra” es una iniciativa pública-privada que articula el Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Producción e Industria. El programa promueve la comercialización de pequeños productores y elaboradores de alimentos, priorizando el comercio justo y el compre local. El mismo cuenta con el apoyo de Total Austral, Pan American Energy, Shell Argentina y Fundación YPF.

Durante la evaluación presencial, realizada en las instalaciones del Mercado Concentrador del Neuquén, estuvieron presentes Lucila Marquisio, referente del área de Relaciones Corporativas de Shell Argentina y Romina González, coordinadora de Proyectos de Desarrollo Local de Total Austral.

Rufino Catari produce frutas finas en Plottier y es uno de los participantes del curso de manipulación de alimentos. “Esta capacitación me ayuda, me motiva para poder trabajar, exportar y comercializar lo que producimos. Me siento muy contento porque estamos aprendiendo y ahora tenemos que rendir para obtener el carnet de manipulador de alimentos”, manifestó el productor.

Desde hace un año se dedica a la actividad agropecuaria con el cultivo de 2 hectáreas de frutillas y 4 hectáreas de frambuesas. El Centro PyME-ADENEU lo acompaña en forma personalizada con asistencia técnica y financiamiento.

Catari comentó que «estamos trabajando para armar una asociación, somos 6 ó 7 productores de Plottier que queremos unirnos y asociarnos para tener más conocimiento y posibilidades para comercializar”. En este proceso, el Centro PyME-ADENEU también brinda acompañamiento.

El curso de buenas prácticas en manipulación de alimentos es dictado por el Área de Valor Agregado a la Producción Primaria del Centro PyME-ADENEU. En lo que va del año se dictaron 8 capacitaciones, que contaron con 177 participantes en total.

Algunos encuentros se realizaron en formato online, con lo cual se logró un amplio alcance territorial. Los participantes pertenecen a las localidades de Zapala, Chos Malal, Piedra del Águila, Junín de los Andes, Aluminé, Cutral Co, Villa La Angostura, Taquimilán, Villa Curi Leuvú, Plottier, Senillosa, Centenario, Caviahue, San Martín de los Andes, Las Coloradas, Tricao Malal, El Huecú, Vista Alegre, Los Chihuidos y Neuquén capital.

El 12 de octubre iniciará una segunda capacitación en manipulación de alimentos para productores asociados al Mercado Concentrador del Neuquén. Y próximamente, también se brindará una capacitación en implementación de Buenas Prácticas Agrícolas.