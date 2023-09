La delegación neuquina formó parte del stand de Argentina, financiado y organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La actividad les permitió contactarse con importadores de Emiratos Árabes, Canadá, Costa Rica y Brasil.

Representantes de Neuquén, integrantes de empresas y cooperativas de las distintas zonas apícolas de la provincia participaron de la 48° edición de “Apimondia”, el Congreso Internacional de Apicultura, realizado en Chile.

Los apicultores contaron con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y con el acompañamiento del Centro PyME-ADENEU –ministerio de Producción e Industria-.

Para los apicultores fue muy importante el intercambio con colegas de todo el país y del mundo, y poder conocer los últimos avances tecnológicos para el sector.

Además de tener la posibilidad de participar de charlas y exposiciones relacionadas a salud de las abejas, tecnología y calidad y economía apícola, entre otras, los apicultores neuquinos lograron concretar reuniones de negocios con importadores de Emiratos Árabes, Canadá, Costa Rica y Brasil.

Para facilitar la presentación y divulgación de las mieles neuquinas, desde el Centro PyME-ADENEU se elaboró un brochure de presentación, una ficha técnica y un video que permiten dar a conocer los ambientes en los cuales se desarrolla la apicultura y la calidad de nuestras mieles.

Nancy García, referente del Programa Apícola Provincial que ejecuta el Centro PyME-ADENEU comentó que “uno de los temas recurrentes en el evento internacional fue la pérdida de abejas por plaguicidas y sus efectos subletales, un tema tan preocupante como la adulteración de las mieles”.

“Este fenómeno no ocurre en Neuquén, en particular en la zona centro, norte y en la región cordillerana ya que en la provincia no existen cultivos intensivos de organismos genéticamente modificados (soja, girasol, etc.), una característica muy valorada y buscada en los mercados internacionales”, indicó García.

Quienes producen y certifican orgánico en la provincia buscarán incorporar a sus mieles el logo “Libre de OGM” para posicionarse mejor en el mercado.

Además de la actividad en el congreso, la delegación argentina visitó la empresa chilena “Agroapicultura” que diversificó en varios servicios y actividades: producción y fraccionamiento de mieles, apiturismo, producción de abejas reinas y material y vivo, entre otros.

También se conocieron los trabajos de investigación y desarrollos tecnológicos para la apicultura, en los que incursiona la Universidad Técnica Federico Santa María. Allí cuentan con tecnología para el seguimiento y monitoreo de colmenas a través de la toma de datos a campo y su análisis a través de un software.

Desde el Programa Apícola Provincial se brinda asistencia técnica y capacitación a apicultores de toda la provincia y a 20 establecimientos dedicados al procesamiento y extracción de miel, con foco en la calidad de la producción y el procesamiento de la miel para diferenciarla en el mercado.

ANR para el sector

Alrededor de 40 apicultores de Neuquén ya presentaron su documentación para acceder a un Aporte No Reembolsable (ANR) por sequía que lanzó la Secretaría de Agricultura de Nación.

Para acceder los apicultores deben contar con el RENAPA actualizado al 28 de febrero de 2023 y contar con hasta 500 colmenas. La fecha límite de presentación es el 4 de octubre.

La herramienta ofrece 1500 pesos por colmena a productores de entre 5 y 150 colmenas, 750 pesos para quienes poseen entre 151 y 300 colmenas, mientras que para el último segmento se aportarán 500 pesos por colmena.

Esta iniciativa promueve la formalización de los apicultores y asiste al sector actualmente castigado por los bajos precios de la miel a granel y el alto costo de los insumos. Desde el Centro PyME – ADENEU se está difundiendo la línea y colaborando para que los apicultores se postulen a la misma y a otras fuentes de financiamiento disponibles para el sector.

Para más información los interesados pueden contactarse al correo electrónico garcian@adeneu.com.ar.