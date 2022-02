El gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Mariano Gaido presentaron en conferencia el Plan director de obras pluviales y de sistematización de canales para la ciudad de Neuquén.

El gobernador Omar Gutiérrez y el intendente Mariano Gaido, junto a funcionarios municipales y provinciales, realizaron esta mañana una conferencia de prensa en la que dieron a conocer la evaluación post temporal y las obras que se planifican para la ciudad de Neuquén.

El gobernador manifestó que “los cambios climáticos llegaron para quedarse y hay que gestionar políticas públicas que reconozcan estos cambios”, y agregó que “el impacto poblacional de la ciudad generó la demanda de obras que exigen lo que hoy estamos trabajando en conjunto”.

Gutiérrez destacó que “esta realidad climática debe ser incorporada a la agenda pública con obras y recursos para abordar de manera integral estas situaciones en un marco demográfico adecuado y sostenible”. En este sentido, indicó que “es nuestra prioridad invertir en aquellas obras que afianzan y promueven la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones”.

El gobernador aseguró que “si no hubiese sido por las obras que se hicieron, los problemas hubieran sido el doble de lo que fueron, no le vamos a echar la culpa a la lluvia, pero las obras que se hicieron impidieron que la problemática sea el doble”.

Sobre la gestión municipal, Gutiérrez manifestó que “Mariano (Gaido) está llevando adelante obras estratégicas para consolidar y convertir esta ciudad en una de las principales 4 0 5 capitales del interior del país.

En tanto que el intendente Mariano Gaido agradeció el acompañamiento de los equipos de trabajo del municipio y de Provincia “porque estuvieron y siguen interviniendo en situaciones puntuales”.

El intendente comentó que “el Plan Capital dio resultados positivos con el rápido escurrimiento del agua, por supuesto que requiere de otra etapa de obras”.

Sobre las obras que se prevén, Gaido detalló: la tercera y cuarta etapa del arroyo Durán, el canal Pastor Pluis en el barrio San Lorenzo, el canal Necochea en el Oeste de la ciudad, las piletas de retardo en el parque lineal del Oeste, el pluvial de la avenida San Juan, el arroyo Villa María, el canal Leguizamón, los pluviales de la avenida Mosconi, ex ruta 22 en la calle Brown, en la calle Perito Moreno e intervenciones específicas en el centro y en barrios.

“Son obras necesarias para acompañar el crecimiento de la ciudad, son obras millonarias y de impacto urbano que serán abordadas en conjunto entre municipio y Provincia para desarrollar una ciudad moderna y planificada”, finalizó.

En tanto, el subsecretario provincial de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, destacó el trabajo conjunto y coordinado que llevan adelante la provincia y el municipio y anunció que se está trabajando con el gobierno nacional en el Plan Maestro Pluvioaluvional de la Confluencia.

“Esto es muy nuevo, todavía no está implementado, pero en el transcurso de un mes hay 30 localidades de todo el país que formarán parte de este Plan Maestro”, dijo y aseguró que “en esta zona, la cuestión hídrica no se trabaja por localidad, porque las cuencas no respetan esos límites y la cuenca abarca Senillosa, Plottier, Neuquén, Centenario y Vista Alegre, por lo que el Plan Maestro será para todas las localidades”.

Explicó que desde la provincia se trabaja teniendo en cuenta que “el cambio climático vino para quedarse y está generando muchas tormentas, de diversa índole, cada vez más frecuentes, por eso estamos ejecutando y hemos ejecutado planes directores pluvioaluvionales en toda la provincia”.

Por su parte, el secretario de Coordinación e Infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola recordó que esta semana las precipitaciones superaron “más de cinco veces el total de febrero en solo cuatro días”, y remarcó que “la media anual es de 189 mm, por lo que los 90 mm que cayeron en estos cuatro días representan el 48 por ciento de lo que llueve en el año”.

En este sentido, destacó las inversiones en obras hídricas y pluviales que se realizaron en la ciudad. “En el año 2020 se realizaron ocho obras en total con una inversión de 106 millones de pesos; en el año 2021 fueron 228 millones de pesos; todo eso ejecutado y terminado”.

Añadió que “en ejecución tenemos en este momento 11 obras por 232 millones de pesos, contratado y en ejecución y estamos gestionando para contratar este año 12 obras más por 1080 millones de pesos, esto incluye el canal Necochea que es una obra muy importante”.

Principales obras

Nicola explicó que el canal Solalique que está en ejecución, “puede evacuar cuatro metros cúbicos por segundo, y es un aliviador importante del Durán”, dijo y aseguró que “ya está funcionando, pero estamos sistematizándolo”.

El canal Necochea, “es una obra que estamos próximos a licitar, está el proyecto terminado. Es una obra de más de 1200 millones de pesos que este año se empieza a ejecutar”, aseguró.

Indicó que para el canal Crouzeilles, “hay un proyecto que tiene Recursos Hídricos para resolver ya definitivamente la situación en esa zona, que permita que el agua que viene de Senillosa y de Plottier, no pase de esta instalación”.

Otra obra muy importante para la ciudad “es el colector San Juan, que tiene el proyecto terminado, y estamos ahora buscando el financiamiento, por más de 800 millones de pesos”, dijo y agregó que “va a permitir desaguar 5 metros cúbicos por segundo al río Neuquén que hoy están entrando al Villa María”.

Mencionó también el proyecto de la Av. Mosconi que implica “el rediseño de los pluviales que se realizarán nuevos y van conectados a los distintos canales que después van al Durán y al Villa María”.

A esto se suman las obras pluviales que se han realizado en diversas calles de la ciudad; la sistematización de canales y la construcción de puentes en diversas arterias. Además de todas las obras previo a la pavimentación de calles.

Por otra parte, el funcionario informó que “en el arroyo Villa María se está realizando un estudio completo, como se hizo en su momento a través de Recursos Hídricos en el arroyo Durán y que determinó un plan de ejecución de obra del cual dos etapas están ejecutadas y falta la tercera que está próxima a licitarse y la cuarta etapa”.

“Con el arroyo Villa María estamos haciendo lo mismo, un estudio integral para determinar qué obras hay que ir haciendo para sistematizarlo”, dijo.

Por último, informó sobre las obras de las lagunas del Oeste proyectadas en el parque lineal del Oeste, se trata de 11 lagunas de retardo “que durante el pico máximo de lluvia acumulan agua, son 30 mil metros cúbicos que pueden acumular y lo que producen es un retardo en que el agua baje por todo el sistema, con lo cual será una mejora muy importante”, indicó y destacó que “ya se construyeron tres y estamos licitando las otras, que se suman a la laguna del Duran que puede acumular 130 mil metros cúbicos, con el mismo efecto, para que el Durán no se recargue”.