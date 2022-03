El acto se realizó en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Se trata de un espacio de formación ciudadana para equipos técnicos del Gobierno provincial.

Audio del gobernador Omar Gutiérrez

El gobernador Omar Gutiérrez presidió esta mañana el acto de presentación de la Escuela de Facilitadores de Innovación Pública, un espacio de formación para equipos técnicos de los tres Poderes del Estado provincial y municipal que quieran profundizar en el desarrollo de la perspectiva y herramientas de Innovación Pública Abierta.

El acto se realizó en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén, donde también estuvieron el intendente Mariano Gaido y el director de Seguimiento de Gestión del ministerio de Desarollo Social de la Nación, Lautaro Aragón.

Acompañado por la ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, Sofía Sanucci Giménez y parte de su gabinete, el mandatario señaló que “a veces tenemos aciertos, a veces errores y este espacio es la resultante de haber en algunas oportunidades acertado escuchando a la gente. No fue una idea del gobernador, fue una idea del equipo que me acompaña y que releva lo que la sociedad civil y las instituciones van planteando. Si no hubiese sido así, no hubiese prendido, y prendió porque tuvo ese puntapié en la sociedad. Y a nosotros nos interpeló”.

“Ustedes saben que hay crisis en el método científico y estadístico del relevamiento ciudadano de las empresas que se dedican a llevar adelante cuáles son las necesidades, imágenes, etc. Y un mecanismo que nos sirvió para conectarnos con la sociedad fue este trabajo con facilitadores de la innovación”, expresó.

Dijo que “nosotros venimos de un ADN desarrollista y de ladrillos: viviendas, escuelas, hospitales, infraestructura productiva, infraestructura cultural y a eso le hemos ido incorporando en estos últimos años la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional, el abordaje integral de la discapacidad, de la lucha contra los consumos problemáticos” y agregó: “en definitiva, trabajamos por una política pública a favor de la igualdad de posibilidades y oportunidades”.

“Todo esto se fue materializando también en la estructura propia del gobierno, abrió nuevos desafíos y apalancó nuevas posibilidades y oportunidades. Ahora los invitamos a construir y ser pioneros en la provincia del Neuquén de la economía verde, circular, del conocimiento, revolución industrial 4.0, inteligencia artificial, innovación, ciencia y tecnología, hay potencias en el mundo que sin tener los recursos naturales de la provincia del Neuquén hoy son potencia”, afirmó Gutiérrez.

Finalmente, se refirió a la herramienta de conectividad virtual: “quiero agradecerles porque para mí fue fundamental este dispositivo en pandemia y les pido que lo sigamos utilizando. Al vínculo presencial debemos agregarle el dispositivo virtual porque también permite integrarnos. El trabajo virtual es una herramienta también de política de Estado que debemos aprovechar”.

Por su parte, la ministra Sanucci Giménez expresó que “la participación ciudadana como concepto en este diseño de la política pública y con incidencia colectiva es fundamental; esto quiere decir que la ciudadanía sea parte de la co-construcción de las políticas públicas”.

“El NQN Lab nos ha permitido que con metodologías concretas avancemos hacia a la generación de laboratorios de innovación social en cada municipio local”, agregó.

Asistieron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia; la ministra de Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferraresso; el ministro de Turismo, Sandro Badilla, y el secretario de Estado del COPADE Pablo Gutiérrez Colantuono, entre otros funcionarios provinciales.

También participaron los intendentes de la ciudad de Pérez (Santa Fe), Pablo Corsalini; de General Pico (La Pampa) y presidenta de la Mesa Federal de Participación Ciudadana, Fernanda Alonso; de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda; de Senillosa, Patricia Fernández; y quien está a cargo de Villa Pehuenia-Moquehue, Carmen Cordero. Además estuvieron representantes de los municipios de Añelo; San Patricio del Chañar; Villa Traful; Chos Malal; El Chocón; Centenario; Las Ovejas; Zapala; Rincón de los Sauces y Villa la Angostura.

La Escuela de Facilitadores de Innovación Pública es coordinada por NQN – LAB. Es una herramienta estratégica que integra el Plan Quinquenal de Desarrollo Provincial 2019-2023 para el fortalecimiento de las políticas públicas de construcción de ciudadanía, promoviendo espacios innovadores de capacitación para el desarrollo de formadores y multiplicadores de participación ciudadana en toda la provincia.

El rol de los facilitadores



Son dinamizadores que cuentan con las herramientas metodológicas necesarias en materia de participación, para promover la creación colectiva, posibilitando el acercamiento lúdico de los ciudadanos a los grandes desafíos comunitarios.

Su misión es desarrollar una metodología justa, abierta e inclusiva para alcanzar decisiones de calidad que contemplen todas las miradas.

Desde NQN Lab se entiende que ser facilitadora o facilitador es un oficio, un saber hacer que promueve nuevas formas de pensar y actuar en la gestión pública.

Se inscribieron cien personas aproximadamente.