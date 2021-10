Se realizará del 5 al 7 de noviembre en el predio que la Sociedad Rural de Neuquén posee en Junín de los Andes y será presencial. El gobernador destacó el Plan ganadero bovino.

“Quiero destacar algo que para mí fue maravilloso, que es el Plan Ganadero Bovino que se desarrolló, y la forma en que lo hicieron, ya que integró a todos los productores, pequeños, medianos, grades; y fueron muy claros respecto de lo que necesitaban de este Estado activo y presente”, sostuvo el gobernador Omar Gutiérrez durante la presentación de la Décima Exposición de Bovinos de Neuquén que se realizará del 5 al 7 de noviembre en el predio que la Sociedad Rural de Neuquén (SRN) posee en Junín de los Andes. Este año volverá a ser presencial.

La presentación se realizó hoy en el edificio que el Banco Provincia (BPN) posee en la ciudad de Neuquén y, entre otras autoridades, participaron el ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi; el presidente del BPN, Alejandro Visentín; el intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazzini; el titular de la SRN, Diego García Rambeau, la diputada nacional Alma Sapag y el ministro Jefe de Gabinete Sebastián González.

El Plan ganadero bovino “se está concretando, no fue un espejito de colores”, dijo el gobernador y destacó que “surgió de la participación y del debate”; al tiempo que invitó a que, “en la continuidad” del programa, se puedan ir monitoreando aspectos para concretar correcciones. “Estamos abiertos a las recomendaciones para poder realizar cambios”, señaló.

Gutiérrez destacó que la producción constituye “una escuela de formación”, ya que “transmite los valores de la vida: el respeto, la solidaridad, el esfuerzo la perseverancia, el coraje y el trabajo en equipo”. También subrayó que “si no hay inversión, nuestras riquezas se quedan en lo potencial y no adquieren dimensión real” e hizo ver que “la única manera de resolver los problemas es en la construcción de acuerdos”, porque “si no hay diálogo productivo no vamos a poder sacar adelante el país que está sufriendo las erráticas políticas de los gobiernos nacionales de turno”.

Regreso a la presencialidad

Por su parte, García Rambeau expresó su satisfacción por retornar a la presencialidad en los eventos ganaderos y anunció: “con mucho entusiasmo volvemos a la presencialidad en las exposiciones, recibiendo a los productores, a las cabañas, a las empresas, a todo el sector agropecuario y de industria de la provincia y provincias vecinas, para poder llevar adelante la exposición”.

Agregó que esto demuestra cómo los productores continuaron desarrollando su actividad pese a la emergencia sanitaria dispuesta desde marzo de 2020. “Lo que van a estar presentando del 5 al 7 de noviembre es justamente consecuencia de todo el esfuerzo realizado durante la pandemia, durante la que no se han bajado los brazos para contar con la mejor genética de la provincia y los mejores animales que garantizan la continuidad de nuestros ciclos productivos”, afirmó.

García Rambeau destacó el acompañamiento del BPN como sponsor del evento y por la fuerte vinculación en el armado de las líneas de crédito, la tarjeta Agro y las líneas de emergencia lanzadas en medio de la cuarentena. A su entender, estas medias “estuvieron muy atinadas y fueron muy bienvenidas”. Hizo extensivo al agradecimiento al Centro PyME ADENEU “que siempre está presente y facilita el acceso de los productores a cualquier escala”.

Del mismo modo, ponderó el trabajo articulado con el ministerio de Producción e Industria para alcanzar un hito a nivel provincial: la elaboración del Plan ganadero bovino. Recordó que de forma virtual y acortando distancias, diseñaron un cronograma de encuentros gracias al cual se pudieron diagramar las políticas que contribuyeron a armar lo que la producción ganadera de Neuquén necesita “en miras hacia el futuro”.

Indicó, además, que “estamos ante un año de extrema sequía, que se viene acentuando con pronósticos no muy alentadores y que nos llevan a pensar la ganadería de forma distinta”.

El BPN acompaña al sector ganadero

A su turno, Visentín dijo estar “feliz de acompañar desde el BPN esta nueva edición de la Expo Bovino, no sólo como sponsor sino también a través de la oferta de productos y servicios especiales para el sector, que son originados y concebidos a partir del diálogo entre todos los actores: Provincia, la Sociedad Rural y BPN”.

“Particularmente quiero recordar que tenemos una línea destinada al sector ganadero que tiene como destino la financiación para la adquisición de ganado bovino, equino, porcino para engorde, para adquisición de reproductores, para equipamiento, para capital de trabajo y en función a cada destino es el plazo que se le otorga, a una tasa muy conveniente del 20 por ciento nominal anual”, señaló.

“También hemos lanzado ya el año pasado nuestra tarjeta Confiable Agro que tiene el beneficio de cuotas sin interés, ya con 70 comercios adheridos y con muchos más en proceso. Entre las dos operatorias hemos financiado más de 170 millones de pesos y los invito a aquellos que no están calificados o que no tengan la tarjeta a acercarse a las distintas sucursales para poder aprovechar los beneficios”, concluyó.

La Expo se desarrollará durante tres jornadas en las que se realizarán capacitaciones, se presentarán los mejores animales producidos en la provincia y culminará con un remate de reproductores mixto, ya que se realizará de manera presencial y virtual.