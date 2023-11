El informe contiene indicadores sobre el mercado de trabajo referidos al tercer trimestre de 2022. Esos datos fueron relevados en Centenario, Chos Malal, Cutral Co, Rincón de los Sauces y Zapala.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén presentó el informe de la Encuesta Provincial de Hogares, con datos del mercado de trabajo en el interior de la provincia del Neuquén, tercer trimestre de 2022.

La Encuesta Provincial de Hogares (EPcialH) es un operativo que releva información sociodemográfica y socioeconómica de las personas y los hogares residentes en Centenario, Chos Malal, Cutral Co, Rincón de los Sauces, Zapala, San Martín de los Andes y Añelo. En 2022 no fueron incluidas Añelo y San Martín de los Andes por no contar con el mínimo de respuestas requerido para garantizar la representatividad de los datos.

Se busca ampliar el radio de información más allá del aglomerado Neuquén-Plottier, que es cubierto por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El objetivo principal de la EPcialH es caracterizar a la población según el lugar que ocupa en la estructura económico-social, específicamente su inserción en el mercado laboral. En cada una de las localidades se extrae una muestra probabilística y estratificada en dos etapas de selección. A partir de los datos recopilados se obtienen las estimaciones de los parámetros de interés, que generalmente son tasas o totales por localidad.

La tasa de actividad, que es la relación entre la población económicamente activa y la población total, registró los valores más altos en Chos Malal (53,4%) y Centenario (44,8%). En el extremo opuesto se ubicó Rincón de los Sauces, con el índice más bajo de actividad (36,6%).

En cuanto a la tasa de empleo, es decir la cantidad de personas ocupadas en relación a la población total, destacaron Chos Malal (47,8%) y Cutral Co (41,2%). Las tasas más bajas se registraron en Zapala y Rincón de los Sauces, con valores que no superaron el 40%.

Respecto al comportamiento de las tasas de actividad y empleo, en el tercer trimestre de 2022 ambos índices presentaron desigualdades entre varones y mujeres y fueron considerablemente menores para las mujeres en todas las localidades.

Centenario presentó la menor diferencia en la tasa de actividad (8,6 p.p.) y Chos Malal, en la tasa de empleo (11,5 p.p.). En el extremo opuesto se ubicó Rincón de los Sauces, que registró una notoria disparidad entre mujeres y varones, 19,2 p.p. en la tasa de actividad y 18,4 p.p. en la de empleo. Además, en esta localidad se registraron las tasas más bajas de actividad y de empleo para las mujeres (26,6% y 26,4% respectivamente) y para los varones (45,8% y 44,8%).

Es importante destacar que, como en toda encuesta por muestreo, los resultados obtenidos son valores que estiman el verdadero valor de cada tasa, y tienen asociados un error cuya cuantía también se estima, lo que permite conocer la confiabilidad de dichas estimaciones.

Para acceder al informe, ingresar aquí: https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/static/archivos/Publicaciones/informes_tecnicos/informe_tecnico_25.pdf