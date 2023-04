Lo anuncio hoy el gobernador Omar Gutiérrez. Los gobiernos provincial y municipal de Neuquén, Legislatura y el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, realizarán un desfile federal que se realizará en septiembre en la ciudad de Neuquén.

Por segundo año consecutivo, la ciudadanía neuquina rendirá homenaje a las veteranas, los veteranos y la familia malvinera mediante un gran acto a realizar como parte de las celebraciones por un nuevo aniversario de la capital provincial. El desfile federal se realizará en septiembre y la invitación está cursada a nivel país.

Así lo anunció esta mañana el gobernador Omar Gutiérrez al participar del acto por «Día del Veterano y los Caídos en Malvinas» que se realizó en el cenotafio del parque central. “Estamos aquí para rendir honores, estamos construyendo memoria activa”, afirmó.

Gutiérrez recordó que “en aquellos años en los cuales no se gobernaba con participación ciudadana, algunos pocos se adjudicaron la facultad y bombardeando derechos nos llevaron a una guerra”.

Recordó que en Neuquén se le dio personería jurídica a la asociación que los nuclea, más tarde se les otorgó un terreno para construir su sede y está vigente la ley 2532 que establece una compensación malvinera. respecto de esta norma, el gobernador explicó que «está vigente, pero decidimos abrirla. 150 familias (malvineras) fueron beneficiadas con una compensación económica y abriremos esa ley para que quince familias más sean beneficiadas».

Isabel Mosna, quien está a cargo del Ejecutivo municipal, aseguró que “las y los combatientes reclamaron con valor la ocupación de las islas por parte del Reino Unido. Hoy más que nunca debemos reafirmar nuestro reclamo soberano a través del diálogo y las vías diplomáticas”.

Francisco «Pepe» Sánchez, presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, pidió un minuto silencio por los 649 caídos en la turba malvinera y los que día a día van quedando en el camino.

Aseguró que a “los combatientes nos llevaron a recuperar un territorio que nos corresponde por geografía y por plataforma submarina». Recordó que muchos compañeros se enteraron cuando estaban próximos a llegar a las Islas. «Nosotros no fuimos, a nosotros nos llevaron», remarcó y habló sobre lo que sintieron al volver a sus lugares de origen y encontrarse con muchas personas que les reclamaban sin saber lo que habían vivido durante esos días en Malvinas. «Estábamos allí cumpliendo una orden, recuperar un legado que era nuestro”

”Cuando volvimos teníamos que cargar esa mochila. En la vuelta a la democracia no tuvimos contención, no tuvimos trabajo ni vivienda”, enumeró. Sin embargo, destacó el apoyo que fueron recibiendo de la gente, del arco político y de las instituciones. En ese sentido reconoció el acompañamiento de todas las gestiones de gobierno a nivel provincial y municipal. En particular, se refirió a Gutiérrez, el vicegobernador Marcos Koopmann y el intendente Mariano Gaido -estos últimos en uso de licencia- por haber organizado el año pasado el primer desfile federal en Neuquén: “Fue una caricia al alma”, dijo.

La edición pasada, en el aniversario de la ciudad capital, se realizó un gran desfile cívico militar por el 118 aniversario de Neuquén y los 40 años de la Gesta de Malvinas. Tuvo como protagonistas a más de 800 excombatientes y sus familias que desfilaron por las calles del Bajo neuquino. También estuvieron presentes más de 200 instituciones sociales, de salud, deportivas y educativas.

La hermana de Tulio Esteban Lacroix, uno de los héroes neuquinos caídos durante la Gesta de Malvinas, se refirió a la importancia que tuvo para ella y su familia participar de ese desfile, encontrarse con otros familiares de caídos e incluso con un antiguo compañero de su hermano quien pudo contarle -40 años después- cómo fueron aquellos días, cuáles eran las tareas que le habían asignado.

El acto comenzó a las 9 horas con la entonación de los Himnos Nacional y Provincial, continuó con los discursos referidos y culminó con la tradicional entrega de ofrendas florales en el cenotafio que recuerda a los 649 caídos en Malvinas.

Además de las autoridades mencionadas participaron el Jefe de Gabinete Sebastián González, la ministra de las Mujeres y de la Diversidad María Eugenia Ferraresso, funcionarios municipales, concejales, miembros de las fuerzas de seguridad, vecinas y vecinos.