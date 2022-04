La refacción del Centro Cultural Lighuen, la construcción de más de 120 viviendas y aportes para diversas instituciones fueron anunciadas hoy por el gobernador Gutiérrez.

Audio del gobernador Omar Gutiérrez

Con el anuncio de varias obras y aportes para la localidad, el gobernador Omar Gutiérrez presidió, junto con el intendente Gustavo Suárez, los actos por el 56º aniversario de Plaza Huincul, que se realizaron este domingo por la tarde en el Centro Cultural Ruca Lighuen.

Justamente sobre el centro cultural, el mandatario anunció que durante la semana que se inicia firmará un decreto para un aporte económico de 40.773.000 pesos para su refacción. “Los trabajos se harán a través del municipio, para agilizarlos con mano de obra y compre local”, explicó y agregó: “quiero agradecer a las autoridades de YPF porque más allá de la discusión por el precio, se podrá recuperar este espacio para el entramado cultural, social y deportivo de Plaza Huincul”.

Dijo que el centro cultural “tiene importancia para toda la comarca” y destacó “la excelente relación que Gustavo (Suárez) tiene con el intendente de Cutral Co, José Rioseco, presente hoy aquí. No porque tengan distinta camiseta política tienen que darles la espalda a las necesidades de la gente”.

En otro orden, Gutiérrez entregó un aporte de 15 millones de pesos para la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad, que servirán para la compra de un camión y un tanque regador con chasis.

También anticipó que en los próximos días “se adjudicará la construcción de viviendas para hacer realidad el sueño del techo propio de 123 familias, con una inversión de casi 800 millones de pesos” y adelantó que se busca financiamiento para poder construir conjuntamente con Nación otras 150 viviendas. Además, desde Provincia se acompañó en la terminación de la obra que llevó adelante el municipio de siete viviendas de un dormitorio, siendo el aporte municipal de 18.672.000 pesos.

Obras hídricas

Gutiérrez informó que está en etapa de finalización la obra “Colocación de la tubería de 800 mm desde la estación elevadora del Río Neuquén a la planta potabilizadora”, con una inversión de 111.290.400 pesos y que beneficiará a 45.000 personas.

“Estamos haciendo la remodelación edilicia de la Planta Buena Esperanza Cutral Co-Plaza Huincul. Se invertirán más de 25 millones de pesos en los trabajos, que esperamos finalizar en 120 días”, indicó y agregó que, por la emergencia hídrica, se compraron tres bombas para instalar en la Planta Nueva Esperanza, que abastece de agua potable a la comarca. “Se invirtieron 4.709.163 pesos y las bombas se entregarán en los próximos días”, anticipó.

El gobernador dijo que, además, en un trabajo en conjunto, el EPAS construyó un azud sobre el río Neuquén para mejorar el servicio de agua en la comarca, con una inversión de 4.500.00 pesos aportados por los municipios e YPF.

También anunció la próxima licitación para la reforma de la sucursal del BPN en la localidad. “El objetivo adaptar el lay out de la sucursal al nuevo modelo de atención del Banco. Además, se adecuará a la estética de la sucursal siguiendo la imagen de Banca Más y Banca Empresas, con un monto estimado de inversión de siete millones de pesos”, detalló.

Por otro lado, Gutiérrez dijo que se aportaron 8.000.000 de pesos para dos obras que están finalizadas: el plan de cordón cuneta de 20 cuadras en los barrios Universitario y Altos del Sur, y la construcción de la Sala de Monitoreo para Cámaras Seguridad en la avenida San Martín.

En cuanto al sistema de monitoreo y videovigilancia, se trata del primer proyecto en concretarse, a través de un convenio entre el ministerio de Seguridad y el Municipio. Consiste en la instalación de 31 puntos de captura con cámaras tipo domo y panorámicas; 3 puestos de control de patente de rodados (LPR) integrados por 2 cámaras cada uno; 2 nodos de comunicaciones; un Centro de Monitoreo equipado con estaciones para monitoreo, supervisión, pantallas de videowall, mobiliario, conectividad y sala de servidores para aplicaciones y grabación con retención continua de 60 días. El presupuesto es de 486.544 dólares y ser cofinanciado entre el municipio y la Provincia.

Parque Industrial

“Junto al municipio trabajamos para promocionar y fomentar el desarrollo del Parque Industrial Provincial. Firmamos un convenio de colaboración y quiero agradecer a los integrantes de la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros (CAPESPE); la Asociación del Comercio Industria Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) y la Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines de Neuquén (CEIPA) la voluntad, la iniciativa y la perseverancia para que podamos ampliar la capacidad productiva de la provincia con cada nuevo parque industrial”, expresó el gobernador.

El predio consta de 400 hectáreas, con énfasis en la industria de los hidrocarburos pero abierto a otras ramas. “Hay empresas que ya tienen sus lotes asignados y varias que aguardan completar los trámites”, explicó e informó que “hoy el Parque, cuenta con el número de inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), lo que permitirá la aceptación de un financiamiento tramitado ante el ministerio de Industria de la Nación por 60 millones de pesos para volcar en infraestructura de servicios”.

En otro orden, Gutiérrez dijo que “acompañamos y asesoramos en la elaboración del proyecto de una nueva rotonda de ingreso hacia el parque industrial desde ruta 22 para optimizar el transporte que realizan las empresas, con una entrada y salida directa del parque industrial”. El COPADE financia el proyecto, que tiene un costo de 1.882.605 pesos.

En cuanto a la conectividad vial, el gobernador expresó: “ustedes saben que estamos trabajando con José (Rioseco) y Gustavo (Suárez) para que una vez que la multitrocha de la ruta 22 llegue hasta Arroyito, se pueda extender hasta Cutral Co y Plaza Huincul. Tenemos la decisión política de ir a buscar los fondos para el diseño del mejor trazado. Yo comprometo a las autoridades del gobierno nacional para que en cuanto se pueda, se anuncie aquí esta obra que es fundamental para conectarnos e integrarnos con mayor seguridad”.

Perspectiva de género

Gutiérrez destacó “todo el trabajo que se está desarrollando junto a la Universidad Tecnológica Nacional con la que estamos elaborando un proyecto de Centro de Capacitación y Formación con respectiva de género a radicarse en Plaza Huincul, estamos procurando encuadrarlo en un programa de financiamiento de Nación para la obra edilicia que hay que llevar adelante”.

“Quiero pedir que así como lo hicimos con Senillosa, Plottier, San Patricio del Chañar y San Martín de los Andes, se incorporen también los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co al abordaje integral, descentralizado, dinámico y territorial en la construcción de política pública con perspectiva de género, para que no tengamos nunca más hechos de violencia hacia la mujer”, enfatizó.

Riesgos del Trabajo

El mandatario señaló que se firmó un convenio con la Superintendencia De Riesgos Del Trabajo, para la creación de la primera Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en el interior de la provincia en Plaza Huincul. Los beneficiarios directos serán los trabajadores e impactará directamente en los trabajadores de la zona de Vaca Muerta. Allí se resolverán las diferencias entre las ART y los trabajadores damnificados, sobre el accidente laboral o enfermedad profesional, tanto en el porcentaje de incapacidad como en el tratamiento otorgado.

“Esto hay que trabajarlo para replicarlo en cada zona geográfica de la provincia, para poder seguir descentralizando y agilizando los trámites vinculados a los riesgos de trabajo”, indicó.

Educación

A través de la subsecretaría de Obras públicas, la Provincia financia el cien por ciento de los trabajos en la escuela albergue Nº 291 de Aguada Toledo. La obra tiene una superficie de 130 metros cuadrados y beneficiará a 68 alumnos/as. Se invertirán 13.202.000 pesos.

Además, se terminó una ampliación y refuncionalización en la misma escuela de dos aulas, acceso con circulación, refacciones en cocina, depósitos y sanitarios vinculados a dormitorios, lo que suma una inversión de 27.655.345 pesos.

Gutiérrez informó que “se está terminando el pliego en la segunda quincena de mayo, están los recursos asegurados, para construir el SAF de la EPET Nº 10. Por 97.000.000 de pesos y estamos buscando financiamiento para poder licitar la construcción de la Escuela Primaria Nº 22. Son 2.252 metros cuadrados cubiertos nuevos que sustituyen al actual edificio. Se invertirán 225.200.000 pesos para beneficiar a 483 estudiantes”.

También felicitó “el trabajo que se realiza en la Escuela para Adultos N° 12, que brinda escolaridad primaria en 3 turnos. Se Acompaña también con cursos de formación profesional como carpintería, gas domiciliario, corte y confección, entre otros”.

El gobernador informó que en Plaza Huincul se entregaron 230 notebooks: 100 al CPEM N° 58 y 130 a la EPET N° 10.

“Hemos pedido a través del sistema de Educación que voluntariamente las familias que no pueden adquirir una computadora para sus hijos, los inscriban de manera tal que la computadora en manos de un estudiante no sea más un privilegio sino un derecho que otorga un Estado presente. Esto complementa el tránsito educativo presencial, no lo reemplaza. Vamos a seguir invirtiendo hasta llegar al último alumno y alumna para que tenga su notebook. Y para que cuando termine el secundario y siga la Universidad o encuentre un trabajo, esa computadora lo acompañe. Esa es nuestra decisión”, aseguró.

El mandatario dijo que, a través del Plan de Verano, en la colonia de vacaciones de Plaza Huincul se realizaron actividades deportivas y recreativas para niños y jóvenes de 4 a 14 años a las que asistieron 400 estudiantes.

“En los CEF la inscripción se realizó a través de la Plataforma Virtual, lo que amplía las posibilidades a la comunidad para acceder a una vacante. Por ser la primera vez, los aspirantes hicieron su inscripción de manera virtual o presencial. A nivel provincial más, de 15.500 personas pudieron inscribirse de modo digital sin necesidad de presentarse y hacer largas filas”, resaltó.

Salud

Gutiérrez informó que a través del recupero financiero se adquirió un ecógrafo institucional por 7.500.000 pesos y que se encuentra en proceso administrativo la adquisición de un autoclave vapor (10.000.000 de pesos) un detector fetal para el servicio de partos e instrumental laparoscópico para quirófano (2.180.285 pesos)

“No tengo más que palabras de reconocimiento para lo que es un ejemplo para la Patagonia y el país que es la Red de Leche Humana de la provincia, que crece con un Modelo de Base Comunitaria. Como sostienen los fundadores de los Bancos de Leche Humana de nuestro país, lo que hacemos se parece mucho más a una casa de lactancia, un entramado que fluye como la leche, desde una mamá que amamanta hacia un bebé prematuro que recibe el mejor alimento, primero de su propia mamá, y si esto no es posible, de la generosa donación de otra mamá”, manifestó.

Y agregó: “la pandemia de COVID-19 no nos menguó; superamos los indicadores de producción, cumpliendo los objetivos. Se logró la donación de 687 litros de Leche Humana Cruda (LHC) provenientes de 42 Centros de Recolección distribuidos en todo el territorio provincial. Marcamos un nuevo récord, superando en más de 40 litros la mayor producción de nuestra historia, que fue la del 2020, con 650 litros”.

Indicó que “se logró procesar el 100% de la LHC donada que se encuentra apta para proceso al ingreso al Banco de leche humana (BLH), superando también los volúmenes históricos. Esta información puede ser registrada y analizada gracias al Sistema de Gestión Informática diseñado por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic). Se cumplió con el 100% de la demanda de Leche Humana Pasteurizada por parte de las terapias neonatales”.

“Es importante destacar que Neuquén es la provincia con menor mortalidad neonatal del país y con muy baja incidencia de Enterocolitis Necrotizante. En el Banco de Leche Humana trabajamos para contar con auditorías externas y certificaciones de calidad. Hemos iniciado el proceso de certificación de Normas ISO 9000 por intermedio de IRAM. Avanzamos en la primera etapa y nos acercamos a la certificación que estimamos para la primera mitad del año 2022”, informó.

Por otro lado, el gobernador agradeció “el trabajo de Plaza Huincul y Cutral Co en cuanto al impulso de municipios y comunidades saludables. Hemos firmado el Convenio con Nación para fortalecer las capacidades de los municipios en el desarrollo de políticas públicas de promoción y prevención, de manera integral y equitativa. Recibimos una primera transferencia de un total de 3.045.000, pesos que se destinó a los municipios que adhirieron al Programa y a Plaza Huincul se le destinó un total de 735.000 pesos.

Cultura

Gutiérrez dijo sentirse “muy orgulloso de las dos orquestas infanto juveniles que tiene Plaza Huincul, que son parte del patrimonio cultural y que se suman a las casi 30 orquestas de este tipo que hay en la provincia”. Adelantó que “en septiembre cumpliremos con un hito: esperamos a todas las orquestas infanto juveniles y sus familias en el estadio Ruca Che; serán dos jornadas en las que nos podremos deleitar con sus talentos musicales. Son niños y jovenes de 4 a 18 años que aprenden a tocar los instrumentos con profesores, que a su vez van formando a los que serán profesores en un futuro”.

En otro orden, el mandatario hizo un agradecimiento especial para “los veteranos de aquella batalla que libramos hace 40 años. Estamos en deuda con quienes quedaron en Malvinas, a ellos también venimos a rendirles homenaje. Tenemos que trabajar cada uno en el lugar que le toca para que finalmente lo que es nuestro, lo que nos pertenece, esté aquí. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

COVID-19

“Quiero decirles que no debemos descuidarnos. Durante abril han fallecido 13 personas por COVID-19, que son muchas menos de las que fallecían antes por esta causa. La gran mayoría de esas 13 personas no tenían aplicada ninguna vacuna o tenía un esquema incompleto. Siempre defendí la vacunación libre, gratuita y voluntaria, pero tengo la obligación de decir que un alto porcentaje de los fallecidos o los que han quedado con graves secuelas, no tenían el esquema completo de vacunas”, expresó Gutiérrez.

Consideró que “hay que ser solidarios con los trabajadores y trabajadoras de la Salud para que no se vuelva a estresar el sistema, y para eso hay que fortalecer la vacunación. También quiero pedirles que se sigan aplicando la vacuna antigripal a los mayores de 65 años, porque en los últimos días ha habido un brote de esta enfermedad”

También señaló que “hay 300 voluntarios y voluntarias que han colaborado con un plan de vacunación histórico y ejemplar en la provincia. Se han aplicado hasta ahora más de 1.600.000 dosis de vacunas conta el COVID, y se siguen aplicando. No vamos a dejar a pie a esos voluntarios, que cuando los necesitamos dejaron de estudiar o trabajar para colaborar con la salud de cada neuquino y neuquina”.

Por último, el gobernador expresó: “luego de esta pandemia que nos enfrentó a lo desconocido, hoy es tiempo de revancha, de lograr que hasta la última persona que perdió su trabajo lo recupere, de que hasta el último comercio que tuvo que bajar sus persianas las pueda levantar de nuevo”.

El intendente Suárez, por su parte, dijo que en la entrada a la ciudad “se construirá una bicicenda para cambiar el aspecto” a lo que se sumará, en forma conjunta con YPF, un parquizado al costado de las vías”. Indicó que también estaba planificado un skate park, “pero como lo van a desarrolar en el predio del Perito Moreno, se cambió y se realizará una pista de bicicross”.

El jefe comunal anticipó además que “en 15 días” estará lista la nueva fachada de la Municipalidad para mis queridos vecinos”.

Estuvieron presentes, además, los ministros de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo; de las Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferraresso; y de Cultura, Marcelo Colonna; diputados provinciales y demás funcionarios locales y provinciales.