Se trata de 16 centrífugas para distintos establecimientos de salud y 22 maniquíes y torsos de simulación para el Sistema Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN).

Con el objetivo de seguir reforzando los distintos servicios de los establecimientos de salud, la ministra de Salud, Andrea Peve, hizo entrega hoy de 16 máquinas centrífugas para diferentes hospitales de la Provincia y 22 maniquíes y torsos de simulación para el Sistema de Emergencias Médicas Neuquén (SIEN). El acto se llevó a cabo en el Auditorio del Ministerio de Salud, en el Centro Administrativo Ministerial (CAM). Entre ambas adquisiciones, la inversión supera los 16 millones de pesos.

Durante la entrega, la titular de la cartera sanitaria expresó: “A partir de esta inversión continuamos reforzando y mejorando la complejidad de los laboratorios que son parte de la Red provincial y fortalecemos al equipo de Docencia del SIEN con simuladores de RCP para el dictado de cursos y capacitaciones, lo que permitirá ampliar la oferta”.

Como parte de las políticas públicas plasmadas en el Plan Provincial de Salud de Neuquén 2019-2023, la cartera sanitaria continúa invirtiendo en equipamiento e instrumental. En lo que respecta a las 16 máquinas centrífugas, las mismas fueron adquiridas a través del Programa de la Red de Ingeniería, por un monto total de 11.636.800 de pesos.

En este sentido, Peve detalló que la Red Provincial está compuesta por 25 laboratorios distribuidos en todo el territorio y destacó que “es fundamental actualizar permanentemente el equipamiento en los laboratorios para poder realizar todas las determinaciones que son necesarias”.

Las mismas fueron destinadas: dos en la Zona Sanitaria I, una al Hospital Centenario y una al Hospital Senillosa; cuatro en la Zona Sanitaria II, una al Hospital de Loncopué, una al Hospital de Las Lajas, una al Centro de Salud de Villa Pehuenia y una de back up zonal; tres en la Zona Sanitaria III, una al Hospital de Las Ovejas, una al Hospital de Chos Malal y una de back up zonal; dos en la Zona Sanitaria IV, una al Hospital de Villa La Angostura y una de back up zonal; y cinco en la Zona Sanitaria V, una al Hospital de Piedra del Águila, una al Hospital de Picún Leufú, una al Hospital de Villa El Chocón, una al Hospital de Añelo y una al Hospital de Rincón de los Sauces.

En cuanto al funcionamiento del equipamiento, la directora de la Red de Laboratorios, Alejandra Paterniti, explicó: “Las centrífugas son un equipamiento básico para los laboratorios, para el procesamiento de la sangre. Son de uso intensivo por lo cual todo el tiempo se necesita reponer y con esta entrega se actualiza el equipamiento de 16 laboratorios que conforman la Red Provincial”.

Asimismo, durante el acto, el equipo de docencia del SIEN recibió instrumental para continuar con el programa de formación dirigido a la comunidad, orientado a lograr la sobrevida de personas que tienen un paro cardíaco.

La ministra de Salud adelantó además que el objetivo es comprar más simuladores de RCP para reforzar y fortalecer a los otros equipos de docencia que funcionan en la Provincia, como Zapala y San Martín de los Andes. En ese marco, se programó también realizar una capacitación en el CAM para que todo el personal esté instruido en RCP, primeros auxilios y en el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

En este caso, el instrumental se incorporó por una suma total de 4.694.342 de pesos, el cual consta de 22 simuladores de RCP: cinco muñecos tipo bebé; cinco muñecos tipo niño; 10 muñecos tipo adulto y dos muñecos de simulación aérea.

Marcelo Paredes, del equipo de docencia del SIEN, resaltó la calidad del material de los maniquíes de simulación que “no sólo nos beneficia en el tiempo y en la duración de los muñecos, sino en lo fidedigno de la simulación”.

En cuanto a las proyecciones para el 2023, Paredes sostuvo: “Esperamos superarnos y avanzar con más capacitaciones. El año pasado pudimos formar a más de 5.000 personas y este año ya estamos planificando el cronograma”.

El SIEN se encarga de articular la asistencia sanitaria de urgencia y emergencia que se da en el ámbito extrahospitalario, lo que incluye el traslado aéreo de personas en estado crítico y la realización de capacitaciones vinculadas a temas de emergencias para instituciones y la comunidad en general.

De la entrega participaron el director provincial de Recursos Físicos y Biomédicos, Osvaldo Neder; la directora provincial de Organización de Establecimientos, Melina Mazzeo; la directora de la Red de Laboratorios, Alejandra Paterniti; y en representación del SIEN, Gilda Casagrande y Gastón Stillo.