Recomendaciones de la dirección de Eficiencia Energética, para poner en práctica y hacer un uso responsable de la energía, optimizando los recursos y cuidando el ambiente.

Ante la ola de calor y la alta demanda de energía eléctrica que se registra en estos días, desde la Dirección de Eficiencia Energética – dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Naturales-, se busca concientizar sobre el uso eficiente, racional y sostenible en la Provincia del Neuquén.

En tal sentido, se recomienda a la comunidad:

Usar el aire acondicionado en 24° C o 26° C, y en la función ecológica “ECO” presente en la mayoría de los equipos. Además, para que el equipo de aire rinda mejor y no derroche energía, se aconseja limpiar los filtros regularmente. Los ambientes tienen que estar bien aislados (sin filtración del exterior) e impedir el ingreso de luz solar.

Tener en cuenta que, en horas de mayor calor, cerrar persianas y/o cortinas ayuda a mantener el ambiente fresco.

También el uso de toldos o parasoles de colores claros ayudan a mantener frescas las paredes donde están colocados.

Se sugiere apagar y desconectar las luces y aparatos eléctricos que no se utilicen.

Trasladar el consumo de lavarropas, secarropas o lavavajillas en horas de la noche. Hacer lo mismo para cargar celulares, notebooks o tablets. Una vez que tengan la carga máxima desconectar.

Abrir la heladera por el menor tiempo posible. Cada vez que se abre, se pierde temperatura; recuperar esos valores genera más gasto de energía.

Evitar el uso excesivo de agua caliente.

Siempre tener en cuenta al comprar electrodomésticos, que sean energéticamente eficientes (figura en las etiquetas de los equipos). Cuanto más cerca esté de la letra “A” o el color verde, mejor es el uso de la energía de ese electrodoméstico.

Igualmente se sugiere el uso de lámparas LED, ya que tienen una vida útil más larga y gastan menos energía que otros focos.

Por último, es bueno saber que plantar árboles alrededor de la casa es otra de las formas para que la temperatura del aire baje entre 2 y 8 grados centígrados en la zona que produce sombra, además de protegernos de los rayos UV y contribuir a paliar el cambio climático y ahorrar energía.

Se recuerda que para más información, se puede visitar el sitio web: https://www.energianeuquen.gob.ar/ahorro-de-energia/.

“Seamos responsables y optimicemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro ambiente”.