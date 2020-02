La iniciativa cuenta con el financiamiento del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y apunta a promover la realización de festivales, encuentros artísticos y culturales de gestión independiente a cargo de artistas neuquinos.

El ministerio de las Culturas, a través de la dirección general de Industrias Culturales, lanzó el nuevo programa provincial de Apoyo a Festivales y Encuentros Artísticos y Culturales de Gestión Independiente “Hay Festival”.

“Queremos apoyar a los festivales y encuentros independientes para que puedan desarrollar su actividad con un aporte económico no reintegrable de hasta 400 mil pesos”, explicó el ministro de las Culturas, Marcelo Colonna.

“Este aporte se podrá destinar al pago de honorarios, contratación de servicios y alquiler de bienes esenciales para la realización del festival, como por ejemplo gastos de dirección, coordinación y producción de las actividades propias del festival o encuentro, pago de honorarios de disertantes, talleristas, capacitadores y artistas, alquiler de servicios de limpieza y seguridad, alquiler de sonido, iluminación, escenarios, entre otras cosas”, detalló Colonna.

El ministro señaló que “este programa cuenta con el financiamiento del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN). Se busca promover mediante el financiamiento, la realización de festivales y encuentros artísticos y culturales de gestión independiente donde se visibilice a artistas de la provincia”.

Este programa permitirá, mediante una convocatoria abierta, financiar parte de la realización de festivales y encuentros realizados en la provincia del Neuquén, a través un aporte económico no reintegrable, de hasta 400 mil pesos.

Podrán ser beneficiarias las organizaciones de la sociedad civil con Personería Jurídica, en el marco de las siguientes disciplinas artísticas y culturales: artes cinematográficas y audiovisuales (cine, televisión, videoarte, animación, etc.); artes escénicas (música, danzas, teatro, arte callejero, artes circenses, etc.); artes musicales y sonoras (música, radio, etc.); artes literarias (narrativas y producción editorial, escritura, diseño, edición, redacción, etc.); artes plásticas y visuales (dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía, nuevos medios y arte público); artes gráficas e ilustración; y artesanías.

La inscripción en la primera convocatoria comienza hoy y estará disponible hasta el martes 18 de este mes. La inscripción se realizará mediante formulario en línea: https://forms.gle/1ptT12YHfbVcx7qG7