Como parte del programa Reciclando Hábitos, comenzó la tercera edición de la campaña ¡Despapelizate!, que estará activa desde el 15 de marzo al 30 de abril. Todo lo recaudado será destinado a emprendimientos sociales y organizaciones comunitarias.

Audio de la subsecretaria de Juventud, Natalia Garay

Audio del subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, Hernán Ingelmo

Este martes se lanzó la tercera campaña de reciclaje coordinada por las organizaciones ambientalistas ReAccionar e Impactando Proyecto junto con organismos provinciales y municipales. En esta oportunidad, se sumaron además nuevos actores como la empresa Ecopet y la cooperativa Eco Newenken. La iniciativa estará abierta hasta el 30 de abril y tendrá puntos de acopio disponibles en la región metropolitana y en localidades del interior.

El proyecto Reciclando Hábitos cuenta con la participación del ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, a través de la subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos y la subsecretaría de Juventud; y de la dirección general de Religión y Culto, perteneciente al ministerio Jefatura de Gabinete.

La subsecretaria de Juventud, Natalia Garay, resaltó que “esto es un esfuerzo comunitario y vamos notando cómo en cada localidad de la provincia mes a mes la gente lo va entendiendo. Buscamos generar conciencia sobre la importancia de separar los residuos y demostrar que no hay basura, que todo se recicla, se reutiliza”.

El subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, Hernán Ingelmo, señaló: “En esta tercera campaña, además de promover la despapelización, ahora sumamos la desplastificación. Trabajamos junto a organizaciones sociales en estas campañas y son ellas mismas las que destinan el fruto de esta recolección para ser reciclado y reutilizado, y también definen el fin social de los fondos recaudados”.

Esta nueva edición se destaca por incorporar el reciclaje de plásticos a través del acopio de ecobotellas, que serán reutilizadas por la empresa en sistemas de construcción sustentable como relleno aislante de muros. La iniciativa tiene por objetivo recolectar material reciclable para venderlo y destinar esos fondos a emprendimientos sociales y organizaciones comunitarias. De este modo, se logra un triple impacto positivo: se reciclan residuos, se reutiliza material reciclable y se generan recursos económicos para solventar comedores, asociaciones protectoras de animales y organizaciones ambientalistas.

Para colaborar con la campaña, las personas e instituciones pueden entregar papeles, cartones y/o las ecobotellas en los puntos de acopio que se encuentran publicados en las redes sociales de las organizaciones convocantes o en este enlace: https://urlshortner.org/dDylv.

Reciclando Hábitos se nutre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 para definir sus objetivos y estrategias. Por ello se trabajó a través de Alianzas Estratégicas entre Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con representantes del gobierno provincial y referentes municipales. Con estas acciones, se apunta a generar conciencia sobre el cuidado del ambiente, contribuir con iniciativas de bien público y potenciar emprendimientos económicos sustentables.

Se reciben papeles (apuntes, fotocopias, hojas de carpeta, fotocopias, hojas de cuaderno, hojas impresas, papel madera); cartones (rollos de cocina y papel higiénico, maples de huevo, bolsas de compras de cartón, tapas de cuadernos y todo tipo de cajas de cartón, incluyendo las de cereales y medicamentos); y ecobotellas (botellas o bidones plásticos, rellenos con bolsas plásticas, envoltorios de alimentos y golosinas, nylon, film, stretch, carcazas de lapiceras, máquinas de afeitar sin la hoja metálica, sachet de leche o yogurt y todo tipo de plásticos, siempre limpios y secos).

No se reciben papeles no reciclables (papeles plastificados, papel higiénico, servilletas, pañuelos descartables, papel carbónico y papel autoadhesivo); y tampoco se reciben botellas que contengan materiales que no sean plásticos (como papeles, cartones, alimentos, tierra, metales, telgopor, desechos orgánicos o húmedos, guantes de látex, esponjas).