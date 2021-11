Los temas abordados en las mesas de trabajo de la cual participaron distintas áreas del gabinete provincial incluyeron: cambio climático, liderazgo femenino, derechos humanos y hábitat.

Una delegación de la Organización de Naciones Unidas, encabezada por el coordinador residente en la Argentina, Roberto Valent, llegó este lunes a la provincia del Neuquén para iniciar una agenda de intercambio, destinada a fortalecer la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tanto a nivel provincial como en los gobiernos municipales.

En la apertura de las actividades, el gobernador agradeció la visita de los representantes de la ONU, haciendo mención a la importancia de accionar en el sentido de contrarrestar los efectos negativos del cambio climático.

“Si no hay respeto por el ambiente no va a haber progreso económico y en ese contexto es que he encontrado en la ONU un organismo dispuesto a ayudarnos”, dijo el gobernador y subrayó: “Para eso vienen, es una relación vincular activa”. “Las provincias que más rápido trabajen estos temas como política de Estado más rápido podrán generar crecimiento y desarrollo”, sostuvo y agregó que “aquel que no contemple en su matriz de gobernanza el cambio climático, va a quedar fuera de contexto”.

En el discurso de apertura, el mandatario comentó los alcances del Decreto de Sostenibilidad de la Obra Pública, “a través del cual instrumentamos una serie de medidas que buscan construir ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

Respecto de la igualdad de género, el gobernador destacó que “no alcanza con la participación de las mujeres en el debate; hace falta dar un paso más, que es el liderazgo y la conducción para el empoderamiento total”.

Por su parte el Ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, recordó que “en 2017 Neuquén adhirió a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y a partir de ahí, desde la Secretaría de COPADE se empezó a trabajar en el desarrollo sostenible de nuestra provincia”. Explicó, además, que “la Agenda 2030 (de la ONU) es, por decirlo de alguna manera, el programa político de desarrollo de la humanidad” que comparten países, provincias y municipios.

Durante el encuentro, el Secretario de COPADE, Pablo Gutiérrez Colantuono, junto a la Directora Provincial de Planificación Territorial, Daniela Torrisi, presentaron un informe que detalla las acciones que llevan adelante las distintas áreas gubernamentales, en relación a la adecuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la provincia del Neuquén. El documento puede descargarse a través del siguiente enlace:

https://www.copade.gob.ar/wp-content/uploads/2021/11/informe-completo.pdf

Mesa de cambio climático

Durante la tarde, en las oficinas de COPADE, el Secretario de Estado, Pablo Gutiérrez Colantuono, junto a la Coordinadora de COPADE, Silvia García Garaygorta y la Directora Provincial de Planificación Territorial, Daniela Torrisi, organizaron la mesa temática sobre cambio climático, que contó con la participación de la directora de Asuntos Económicos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Fulvia Farinelli.

En este panel, estuvieron presentes representantes de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos y la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales; la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente; el Ministerio de Producción e Industria; la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Oficina Provincial de Relaciones Institucionales (OPRI), del Ministerio de Ciudadanía; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Turismo; el Ministerio Niñez, Adolescencia y Juventud; el Ministerio de Salud; y la Agencia de Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI Nqn).

En primer lugar, referentes de cada área sintetizaron acciones concretas que impulsa el gobierno provincial en la dirección de reducir el impacto de los efectos negativos del cambio climático, como son la puesta en marcha de distintos proyectos de energías limpias y alternativas. También se mencionaron algunas líneas programáticas interministeriales, como el Programa Eficiencia Energética, llevado adelante junto a PyMEs, escuelas y gobiernos locales, que busca lograr un consumo energético más eficiente y amigable con el ambiente.

Desde la Secretaría de COPADE, se mencionaron los ejes centrales de la planificación estructural, entre los que se encuentran la elaboración de insumos para la toma de decisión, como el reciente Informe de Riesgo de Incendios o el Plan de Reducción de Riesgos de la Cuenca del Colorado.

Del mismo modo se mencionaron los alcances del Decreto 1320/2021, una herramienta elaborada junto a la Subsecretaría de Obras Públicas que tiene por objetivo incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación, proyección, diseño y ejecución de los proyectos de obra pública, que deberán tener en cuenta la protección de los espacios verdes, la eficiencia energética, la promoción de energías limpias, la accesibilidad universal, el equilibrio y la equidad territorial.

Luego de esta presentación, se avanzó en temas vinculados a la cooperación interinstitucional y asistencia técnica para la elaboración de nuevas acciones de adaptación y mitigación del cambio climático. En ese sentido, se delinearon cinco ejes centrales que servirán para organizar la vinculación directa entre expertos de distintos organismos de la ONU y referentes del gobierno provincial, priorizando áreas como la transición energética, el ordenamiento ambiental del territorio, los planes de adaptación y mitigación al cambio climático, las finanzas verdes y sostenibles, el Pacto Global y las líneas programáticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el cierre de la jornada, la representante de ONU, Fulvia Farinelli, propuso un plan de acción que permita el fortalecimiento de las capacidades para potenciar los procesos locales y provinciales de implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, mencionó que podrán ser aprovechadas por el gobierno de la provincia un conjunto de investigaciones del organismo internacional que ayuden a la elaboración de planes de mitigación y la puesta en marcha de talleres de buenas prácticas.

Asimismo ofreció su colaboración para generar intercambios con otras provincias que permitan la puesta en común de iniciativas exitosas, como el financiamiento de proyectos específicos por parte de los organismos de la ONU y a través de mecanismos como los “bonos verdes”, es decir, instrumentos financieros destinados a fondear proyectos que tienen el potencial de producir efectos ambientales positivos.