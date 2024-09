[►] Neuquén presentó su Plan Provincial contra el Dengue

Audio Martín Regueiro, ministro de Salud

El ministro de Salud, Martín Regueiro, encabezó la jornada y resaltó la importancia de prevenir la propagación del mosquito evitando los posibles criaderos.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, encabezó este lunes la presentación del Plan Provincial contra el Dengue. El mismo estará centrado en la prevención y la promoción y anticipó las distintas fases que adoptará la campaña de acuerdo al escenario entomoepidemiológico. Durante la jornada estuvieron presentes la directora general de Epidemiología, Cecilia Miranda; y el director de Cambio Climático, Salud y Toxicología Ambiental, Horacio Trapassi.

Durante la presentación, Regueiro explicó que las etapas del plan serán dinámicas y que pueden ir modificándose. “Para nosotros, como Sistema de Salud, no sólo como Sistema Público sino también como subsector privado, entendemos que la salud es una sola y que tenemos que enfrentarla de esa manera asociado a los municipios. Particularmente es muy importante que podamos trabajar articuladamente con la Municipalidad de Neuquén, porque las acciones más importantes se van a realizar en esta ciudad”, remarcó.

Además, recordó que desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) se planteó que para indicar vacunación deben haber más de 4.200 casos cada 100 mil habitantes, entre otros criterios. “Nosotros no cumplimos ninguno de los criterios, es más no tuvimos ningún caso, entonces para nosotros en estos momentos vacunar no es una indicación y por eso nuestra acción prioritaria tiene que ver con la búsqueda y la eliminación del vector”, señaló.

En este sentido, Regueiro indicó que esta acción no es algo menor y que es una responsabilidad de toda la comunidad y que por eso es necesario hacerlo de forma ordenada. “A medida que vayamos teniendo casos iremos cambiando y comunicando de otra manera”, agregó.

A su vez, el ministro de salud adelantó que “en articulación con la Universidad Nacional del Comahue vamos a buscar promotores de salud, que van a ser los que van a trabajar en territorio cuando haya que hacer un control de foco para hacer un bloqueo. También vamos a hacer la producción de repelente en el Laboratorio de Magistrales de Junín. Ya venimos haciendo algunas pruebas, pero tenemos esta lógica de que el sector público tenga un rol preponderante y que sea desde el Ministerio que podamos ir marcando las líneas de trabajo en conjunto con los municipios”.

Por su parte, Trapassi realizó un repaso de los antecedentes entomológicos y la vigilancia que se realiza en la Provincia desde 2009. “Hasta ahora hay vector, que es diferente a decir que hay dengue. Desde el 2023 tenemos un área positiva de aproximadamente 900 por 1.000 metros al Este de la Ciudad de Neuquén”, afirmó el referente y destacó la importancia de evitar los criaderos.

Luego, Miranda agregó que “en términos de la situación epidemiológica, nosotros evaluamos la situación epidemiológica de dengue por temporadas. En Neuquén nosotros tuvimos (desde la semana 31 del 2023 a la semana 30 del 2024) tuvimos 380 casos de dengue notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, de estos se pudieron confirmar 189. Lo importante y a destacar es que todos estos casos confirmados que tuvimos en la Provincia en esta temporada tuvieron un nexo epidemiológico, tuvieron un antecedente de viaje a una zona con circulación del vector y con circulación viral. Podemos certificar que no tuvimos casos en la temporada 2023/2024 de casos autóctonos en la Provincia del Neuquén, sí tuvimos la presencia del vector”.

La directora general de Epidemiología también explicó que “este plan estratégico lo pensamos en distintas etapas. En una primera etapa, donde podemos evaluar que no hay aedes aegypti, es la fase de preparación en la que vamos a tener localidades donde aún no está el vector y pueden haber casos importados (personas con antecedentes de viaje); la etapa de alerta temprana, con áreas con presencia del mosquito y casos con antecedentes o casos autóctonos aislados; la etapa epidémica, con predominio de casos autóctonos (adquiridos en la provincia), con controles de focos y seguimiento de casos; y la etapa post epidémico, donde se intensificará la vigilancia entomológica. En todas las etapas va a haber una parte de vigilancia entomológica de salud ambiental, vigilancia epidemiológica, una parte de clínica laboratorial y una parte de comunicación”.

Al finalizar la conferencia de prensa, el ministro firmó un convenio de colaboración recíproca con la Municipalidad de Neuquén y describió que el mismo permitirá trabajar articuladamente en el control de foco, a partir de los casos positivos, con sus áreas específicas, las cuales abordarán la situación en la ciudad de Neuquén a los fines de extinguir la propagación.

En el mismo se establece además que ambas partes capacitarán al personal designado por las áreas municipales y provinciales con competencia en la materia. En representación del municipio estuvo presente la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti.

Para más información, se puede visitar la página oficial del ministerio de Salud de Neuquén.