Así lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez. Estarán ubicados en lugares de gran circulación como el puente carretero que une Neuquén y Cipolletti, Arroyito, Piedra del Aguila y Zapala. Prevén habilitarlos de cara a una temporada turística que se prevé sea récord.

La Provincia del Neuquén definió cuatro puntos estratégicos para instalar centros de vacunación para las personas que estén transitando por su territorio: el puente carretero que une Neuquén y la ciudad rionegrina de Cipolletti, la rotonda de Arroyito, Zapala y Piedra del Águila. Así lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez durante una jornada de trabajo que desarrolló en Zapala esta mañana y atribuyó esta decisión a la necesidad de seguir cuidando a la ciudadanía, de cara a una temporada turística que prevé récords de circulación.

Para darle continuidad al exitoso proceso de vacunación que lleva adelante la Provincia, el gobernador adelantó que “vamos a disponer operativos adicionales de vacunación” y en ese sentido confirmó que la intención es “salir a vacunar a las rutas”. En particular, a los cuatro puntos citados con el objetivo de “facilitar y promover el proceso de vacunación en lugares estratégicos”.

Adelantó que, a tal fin, ha dado orden al ministerio de Salud de la provincia de Neuquén “para que interactúe, llegue al consenso y acuerde con el gobierno de Río Negro para que en el puente carretero Neuquén-Cipolleti podamos llevar adelante el proceso de vacunación”, informó.

Dado que se avecina una temporada turística récord, conforme se desprende del porcentaje de reservas en los diversos destinos de la provincia, Gutiérrez expresó que “vamos a montar centros vacunatorios para que cuando las personas transiten tengan la posibilidad de vacunarse”.

Se refirió, además, a la continuidad del proceso de vacunación que se desarrolla a nivel provincial al precisar que “tenemos 90% de todo el pueblo de la provincia con primera dosis, 76% con esquema completo de vacunación y prácticamente 4 de cada 10 neuquinas y neuquinos que estaban en condiciones de recibir la tercera dosis ya se la han aplicado.”

Sobre este último punto, recalcó que “la tercera dosis no es un capricho. Es necesaria para mantener en alto las defensas”. Agregó que “pasados cinco meses de la segunda dosis tenemos necesariamente que concurrir a aplicarnos la tercera dosis que ha sido denominada de refuerzo. Es discutible el concepto –reconoció-, porque se percibe que uno viene a reforzar lo que ya tiene. Es probable que transcurridos estos meses no tengas anticuerpos por eso es imperioso aplicársela”, consideró.

“No hace falta que nos vuelva a pasar lo que nos pasó antes para tomar conciencia del riesgo para nuestras vidas que presenta el Covid. Uno a veces inconsciente o conscientemente se lo quiere sacar de la cabeza y cuando volvemos a ponerlo en nuestra mentalidad pensamos que nunca se terminará. Un día se terminará, ahora la lucha es continua y permanente”, opinó.

A continuación, remarcó: “Quiero ser claro en esto, mucho hemos hablado de la tarea que llevaron los trabajadores de la Salud pública y privada, están al frente de la batalla poniendo en riesgo su vida. Es una actitud de lealtad y nobleza con cada trabajador del sistema de salud vacunarnos. No podemos volver a estresar el sistema de salud, los tenemos que liberar para que se puedan enfocar en curarnos del resto de las enfermedades y patologías. Si hay alguna persona que por prescripción médica no se puede vacunar este proceso de vacunación no es obligatorio”.

Cuando se compara con el resto de las provincias, Neuquén está por encima del promedio de vacunación en más del 10 por ciento. “Es una de las tres provincias en las cuales más se ha vacunado. Es una tarea sustentable y sostenible, hay que darle continuidad, perseverancia y constancia”, opinó el gobernador e instó a la ciudadanía a ser solidaria y concurrir a los distintos dispositivos dispuestos a nivel territorial para darse la tercera vacuna.