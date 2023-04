El evento se desarrolló en el Hotel Loi Suites Chapelco, donde distintas figuras del trail run mundial, fueron parte de este encuentro exclusivo que congrega, en esta edición, a más de 6000 competidores de distintos puntos del mundo.

La 13° edición del Patagonia Run, una de las pruebas más importantes de running Latinoamérica se está desarrollando desde ayer hasta el sábado 15 de abril, en San Martín de los Andes. La competencia se realiza con la colaboración de la provincia del Neuquén, a raíz del convenio de financiamiento suscripto entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI), COPADE y el Ministerio de Turismo.

Miles de participantes y con una ocupación superior al 85 por ciento en San Martín de los Andes, donde se desarrolla la edición 2023 de una de las principales carreras de Trail y ultra Trail más convocante de América Latina. Se trata de 6000 corredores quienes están inscriptos para participar de la competencia, pero se estima la presencia de 20.000 personas, entre competidores, acompañantes, expositores y público en general.

Por este motivo, anoche en el salón de eventos del Hotel Loi Suites Chapelco, se brindó un cóctel de bienvenida, organizado por el ministerio de Turismo de la provincia, con el propósito de darle la bienvenida a distintas figuras del trail run mundial, de la que participaron: Pau Capell, Alfonso García, David Prieto, Roger Salanova, Hernán Sartori, Santiago García, Marten Bostrom, Alex Sigler, Fernando Mengoni, Gediminas Grimius, Kristopher Brown, Ryan Thrower, Valmir Lana, Juan Carlos Pasten, Nuria Gil,Sebastián Ljungdahl, Sofía Cantilo y Ekaterina Mitiaeva.

En este sentido, la coordinadora Legal y Técnica del ministerio de Turismo, Vilma Barreras señaló que “el objetivo de este cóctel es darles la bienvenida a los competidores, conocer a los deportistas y mostrar la provincia. Es una idea que tuvimos con todo el equipo, creo que es bueno que los competidores hagan una pausa, que puedan charlar, conocerse y nosotros también conocerlos. Porque para nosotros es importante ponerle corazón a lo que hacemos y eso lo da con el cara a cara”. Y agregó que “acá están los organizadores, el municipio y el ministerio de Turismo juntos, esta es la dinámica que tenemos de trabajo y vemos que hay 20 mil personas en las calles de San Martín de los Andes y es un lujo, porque eso se consigue juntos y ese es nuestro lema en la provincia del Neuquén”.

Durante la bienvenida, el intendente local en uso de licencia, Carlos Salonitti, indicó que el Patagonia Run “es una marca registrada y el evento más importante, junto con el Tetra, que se desarrolla en la ciudad. Cada año se multiplica su impacto, y esto es fruto del trabajo que hacemos con el ministerio de Turismo de la provincia y NeuquenTur, con la organización del Patagonia, es un trabajo en equipo que, está dando frutos y muestra que Neuquén tiene en cada punto de la provincia un evento de nivel internacional”.

Además, destacó que “el termómetro de la ciudad ya se palpita, desde el lunes se ve el movimiento que genera el Patagonia Run en toda la ciudad”. Saloniti recalcó que “gracias a los corredores por elegir esta carrera que es emblema en San Martín de los andes, nos posiciona como destino en el mundo y nos genera trabajo para nuestra gente”.

Por su parte, el secretario de Turismo de la localidad, Alejandro Apaolaza, expresó que “se está viviendo una fiesta, nuevamente es un honor contar con una edición más de este evento que es una carrera creada en San Martín de los Andes y por neuquinos. Se vive con mucho movimiento en la localidad, ya que, es una competencia que rompe todos los esquemas estadísticos de nuestra localidad, tanto en estadía como en gasto promedio, por eso estamos muy contentos de que se siga desarrollando aquí”. También, el secretario dijo que “los datos preliminares señalan un 85 por ciento de ocupación en la localidad, lo que es un número más que positivo para San Martín y para todo el sur neuquino”.

En tanto, el español Pau Capell, uno de los mejores ultramaratonista del mundo y favorito de esta competencia agradeció a la organización “que nos lo pone todo tan fácil. Es un placer venir aquí, realmente sentimos este sitio como nuestra casa, es hermoso San Martín de los Andes y la Patagonia. Gracias al ministerio de Turismo por el esfuerzo. Somos muchos competidores, espero que cada año seamos más, y ojalá podamos mostrar al mundo lo que es la Patagonia argentina”.

En la oportunidad, Nuria Gil, de España, sostuvo que “este es un sitio que me motiva muchísimo, tuve esta oportunidad de ver hoy los senderos y es muy increíble, me encanta. Es un desafío muy difícil, nos esperan 42 kilómetros de paisajes hermosos y la verdad, le tengo muchas ganas, me gustaría hacer un podio y voy a dar lo mejor de mí”.

Otra competidora, Sofía Cantilo, de Buenos Aires, Argentina manifestó que “me da mucha ilusión venir a Patagonia Run a correr las 100 millas, me fascina. Patagonia Run para mí significa un montón porque es la primera carrera que apostó a este deporte en Argentina cuando nadie más lo hacía”. Asimismo, destacó que “yo amo profundamente San Martín de los Andes, mis primeras carreras de montaña fueron acá, venir acá es venir a casa, es un lugar que tengo muy arraigado, es volver a casa, al lugar en el que siempre soy feliz”.

Para finalizar, desde la organización, Mariano Álvarez, director general de Spartan Trail World Championship señaló que “cuando empezamos esta aventura llamada Patagonia Run con Gabi y Sergio teníamos muchos sueños y con el apoyo del municipio y la provincia hemos construido un evento que hoy es uno de los eventos más importantes de Sudamérica y parte de uno de los circuitos importantes del mundo”. Es un evento que sitúa a la Patagonia, a San Martín de los Andes y a la provincia en el mundo, en el deporte del Trail y el ultra Trail.

La competencia lleva a los corredores a un viaje épico a través de las montañas, con siete distancias diferentes para adaptarse a todos los niveles de corredores, desde novatos y amantes de distancias cortas y medias hasta ultramaratonistas experimentados. Los corredores se abren paso a través de senderos y caminos de montaña, brindando una verdadera aventura en el corazón del impresionante entorno natural de la Patagonia.

Patagonia Run forma parte del Spartan Trail World Championship, un campeonato compuesto por las mejores carreras del mundo, con San Martín de los Andes entre sus lugares más icónicos. No es sólo una carrera, sino un evento que reúne a más de 20.000 visitantes cada año, convirtiendo a San Martín de los Andes en la capital del trail running de Argentina y Sudamérica.