Mediante la Resolución N°12/22, desde la cartera sanitaria provincial se adhirió al documento emitido por la secretaría de Acceso a la Salud del ministerio de Salud de la Nación.

La ministra de Salud, Andrea Peve concretó esta mañana la adhesión de la provincia del Neuquén a la “Guía para Equipos de Salud para la Atención de la Salud Integral de Personas Trans, Travestis y No Binarias”, y a las “Recomendaciones para la Atención Integral de la Salud de las Niñeces y Adolescencias Trans, Travestis y No Binaries”. Lo hizo a través de la Resolución N° 12/22.

De esta manera, estas herramientas le permitirán a la cartera sanitaria provincial seguir trabajando para garantizar el acceso a la salud en un marco de derechos para todas las personas trans, travestis y no binarias de la provincia desde la infancia.

En cuanto a la adhesión, Peve indicó: “Los documentos se van a integrar a los demás documentos y guías con los que ya contamos, en los que ya prima la perspectiva de derecho y género, al igual que otros temas transversales, y que en definitiva se orientan a garantizar el acceso equitativo a la salud. Siempre con la mirada puesta en un modelo de atención que sea más justo, equitativo, despatologizador, basado en el respeto y el trato digno”.

Los documentos serán útiles para fortalecer así aspectos ya contemplados en el Plan Provincial de Salud 2019-2023, y continuar trabajando en el acceso a una atención sanitaria integral, integrada y de calidad para todas las personas trans, travestis y no binarias de la provincia desde la infancia.

Todo ello en un marco jurídico-legal que contemple las leyes 26.743 de Identidad de Género; 26.742 de Derechos del Paciente; 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 25.673, de creación del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.

En este sentido, la “Guía para Equipos de Salud para la Atención de la Salud Integral de Personas Trans, Travestis y No Binarias”, en su última edición, actualiza recomendaciones en cuanto a la atención integral de la salud de las personas trans, travestis y no binarias, en general, y sobre los procesos de modificación corporal, en particular.

Además, incorpora información actualizada referida a la situación socio-sanitaria de la población trans y travesti en la Argentina e incorpora evidencia científica disponible y experiencias de equipos de referencia en este campo.

En lo que respecta a las “Recomendaciones para la Atención Integral de la Salud de las Niñeces y Adolescencias Trans, Travestis y No Binaries” contiene pautas para una atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, con reconocimiento y respeto a la diversidad de género, sexual y corporal, en consonancia con lo establecido por la Ley de Identidad de Género.