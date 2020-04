El nuevo contenido audiovisual estará disponible mañana a partir del mediodía en https://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/.

El ministerio de las Culturas estrenará mañana un nuevo contenido audiovisual en su canal online Mixturas, que estará disponible a partir del mediodía en https://culturaprovincia.neuquen.gob.ar/. Se trata de un primer acercamiento a la Orquesta Escuela Provincial de Tango, un proyecto inédito en el país que comenzó a mediados de 2019 con la misión de llevar conciertos y capacitaciones a toda la provincia.

Todas las semanas la orquesta se reúne en el Centro Cultural Juan Bautista Alberdi y realiza ensayos abiertos a la comunidad. El director del proyecto, maestro Enrique Nicolás, explicó que “la Orquesta Escuela arranca con charlas y mostrando un proyecto para empezar a ver cada vez más al tango no solamente con el fin de hacer un show, tocar e irse, sino con la idea de convocar músicos que ya tengan un buen nivel como instrumentistas para enseñarles a tocar el género, porque alguien puede tocar muy bien el violín, por ejemplo, pero tocar tango con un violín ya es otra cosa”.

“Aparte de eso, la escuela funciona como difusora del género hacia las personas que probablemente no vayan a ser músicos, tanto como para alumnos de escuelas que no tengan la posibilidad de ver una orquesta de tango en vivo. Eso también está contemplado en el proyecto y es lo que lo enriquece. Es decir, no solamente buscamos formar nuevos músicos, sino también formar nuevos oyentes, adeptos o gente que conozca el tango y el día de mañana puedan venir a verte”, añadió.

Por otro lado, Nicolás comentó que “a pesar de ser tan nuevo este proyecto, ya hicimos cerca de 30 conciertos didácticos en escuelas de Neuquén así como seminarios en el interior de la provincia e incluso tocamos con una orquesta infanto juvenil. Por ello, creemos que el proyecto está funcionando mejor de lo esperado”.

Aseguró que “tenemos la mirada puesta de aquí a 20 años porque esto será cada vez más profundo y hay que tener en cuenta que el proyecto que se hace aquí en Neuquén es inédito en el país; nadie está haciendo lo que hacemos nosotros de llevar el tango a los instrumentistas y aparte llevarlo para que lo conozcan los chicos. Por eso creo que es de vital importancia cómo ha tomado el ministerio de las Culturas este género y la importancia que le ha dado, porque es en base a eso que estamos caminando”.

El tango es una expresión ligada íntimamente a la identidad del país y fue declarado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por sus siglas en inglés) como patrimonio de la humanidad en 2009. El ministerio de las Culturas, a través de la creación de la Orquesta Escuela Provincial de Tango, celebra y difunde el género más querido del país.