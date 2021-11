Se están ejecutando la terminación de 251 viviendas e infraestructura y obras complementarias en la ciudad de Neuquén.

Funcionarios de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (ADUS-IPVU) informaron un sostenido avance de obras en el proyecto de 251 viviendas en el barrio Zabaleta, que este mes acumularon un 18 por ciento de ejecución total. Cabe mencionar que el proyecto se reencuadró en el programa Reconstruir, que cuenta con financiamiento del Gobierno provincial y del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

La secretaría General y Servicios Públicos informó que el plan habitacional se ubica en el límite entre las ciudades de Neuquén y Plottier, en proximidades de la calle Río Colorado, cuenta con un predio de seis hectáreas distribuidas en siete manzanas que contempla la construcción de redes, nexos y viviendas contemplando un espacio verde central.

Allí se prevén dos tipos de edificaciones: se están ejecutando 62 viviendas en planta baja de dos dormitorios, de las cuales 10 están adaptadas para personas con discapacidad; y hay otras 63 células de tres niveles. Aclararon que cada célula se compone de una unidad habitacional de tres dormitorios en planta baja, y en planta alta se ubican dos dúplex de dos dormitorios cada uno.

En cuanto a las obras de infraestructura, el inspector de obra indicó que la red de agua potable, cloacas, el tendido eléctrico de media y baja tensión, y el alumbrado público ya están culminados, para dar cobertura a las 251 viviendas.

Las obras complementarias como el nexo de red cloacal, cordón cuneta, enripiado y las veredas municipales continúan en ejecución.

Sobre el avance de los trabajos, especificó que se finalizó el relleno y compactación bajo plateas de la manzana C y se están ejecutando el armado y hormigonado de plateas para los distintos prototipos de la manzana E; el armado de los entrepisos y la capa aisladora, y el proyectado de revoque interior y exterior reforzado en la planta baja de la manzana B; el armado de tabiques con paneles monolíticos en las manzanas C y D; la colocación de marcos para las distintas carpinterías (ventanas y puertas) en planta baja, la instalación eléctrica (caños, cajas, llaves), instalación de agua fusión en las manzanas B y C, y la instalación cloacal en las viviendas próximas a finalizar de la manzana A, a las que se suman las fundaciones para las 251 viviendas.