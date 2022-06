En todos los establecimientos de Salud Pública de la provincia se puede solicitar la prueba de VIH sin orden médica.

Todos los 27 de junio se celebra el Día de la Promoción de la Prueba del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al que el Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén adhiere. Es importante recordar que la prueba de VIH es gratuita y confidencial y se puede solicitar sin orden médica en cualquier establecimiento de Salud Pública. Un diagnóstico precoz permite acceder a controles y tratamientos para sostener una vida saludable.

La única forma de saber si alguien tiene VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es a través del test o prueba. En la ciudad de Neuquén funciona el Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo (CEPAT) en el Hospital Provincial Neuquén los días jueves, de 12 a 14, en el consultorio 23. Todas las personas interesadas pueden acercarse sin turno ni orden médica para realizarse el test de VIH y obtener el resultado en 25 minutos.

Vale recordar que en todos los establecimientos de Salud Pública del territorio neuquino se puede solicitar el test, prueba o análisis sin orden médica. Desde la Red de Laboratorios de la provincia del Neuquén informaron que durante el 2021 se realizaron 41.304 determinaciones de VIH, mientras que en lo que va del 2022 ya se hicieron 25.305 determinaciones.

Los análisis se realizaron en los 25 laboratorios de los hospitales y centros de salud públicos de la provincia que forman la Red, a través de diversos tipos de pruebas. El test de VIH es un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos del VIH.

Algunas preguntas frecuentes

¿Cómo se transmite el VIH?

Por tener relaciones sexuales sin protección, por intercambio de jeringas o compartir elementos cortopunzantes, y las personas con VIH lo pueden transmitir en el proceso de gestación al bebé, en el parto o la lactancia sin los cuidados necesarios.

¿Cómo no se transmite el VIH?

El VIH no se transmite por besar, abrazar ni en las relaciones sexuales en las que se usa correctamente el preservativo; no se transmite por compartir utensilios, intercambiar ropa, usar el mismo baño, cama o pileta; y no lo transmiten los mosquitos ni el sudor o las lágrimas.

¿Qué clase de pruebas de VIH están disponibles en el Sistema Público de Salud?

Toda persona puede realizarse un laboratorio o solicitar el test rápido. No requieren orden médica.

¿La prueba de VIH es confidencial?

Si, los estudios de VIH son voluntarios y confidenciales. Nadie puede revelar el resultado del diagnóstico. La ley protege tu derecho a la confidencialidad.

¿Tengo que pagar por los estudios de VIH?

No, son gratuitos en hospitales o centros de salud públicos de todo el país.

¿Cuáles son los requisitos para realizarse la prueba?

Para acceder al test no es requisito presentar orden médica, ni tampoco estar en ayunas. En cuanto a la edad, vale aclarar que desde los 13 años se puede solicitar el test sin autorización o acompañamiento de una persona adulta de tu confianza.

¿Cuánto tarda el test de VIH?

Los test rápidos sólo requieren de una gota de sangre y sus resultados confiables se conocen en menos de 25 minutos.

Una vez diagnosticado, ¿el tratamiento es gratuito?

Si, el tratamiento es gratuito. Los equipos de salud están preparados para orientarte y responder todas tus dudas. Un diagnóstico oportuno te brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual. Y con el tratamiento adecuado puede convertirse en una infección crónica.