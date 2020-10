El Ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, participó este martes junto a productores de la provincia, en la apertura y rueda de prensa del evento Expo Vinos de la Patagonia, iniciativa que reunirá los sabores, paisajes y grandes vinos del sur argentino sin salir de casa.

Con la posibilidad de participar desde todo el país, la propuesta que se realizará este viernes desde las 20, incluye una degustación de vinos de Chubut, Neuquén y Río Negro, junto a sidras, chocolates y un exquisito tapeo gourmet, que los interesados reciben en su casa luego de la inscripción.

En esta primera instancia, López Raggi detalló ante la prensa nacional y local que “hoy nuestra vinicultura se desarrolla principalmente en el departamento de Añelo y cuenta con alrededor de 20 años de desarrollo”.

Amplió que “la provincia de Neuquén cuenta con 10 bodegas, 41 elaboradores de vino casero y artesanal, y 1751 hectáreas, distribuidas en 90 viñedos. Además, hay 6 establecimientos que ya exportan sus productos y “los principales destinos del vino neuquino son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania y Dinamarca”.

“Esto muestra lo significativo que es el sector en la provincia, que tiene el eje puesto en diversificar la matriz productiva”, aseguró.

Agregó que “se trabaja en conjunto con la Cámara de Bodegas de la Patagonia” y resaltó “un trabajo que últimamente venimos realizando con Río Negro y Chubut, acompañados con Santa Cruz y Tierra del Fuego, para defender la marca “Patagonia”; debido a que hay muchas empresas que no deberían hacer uso de la marca y sin embargo buscan registrarla en distintas partes del mundo”.

En este sentido, el Ministro remarcó que se trabajará sobre el vino y los productos alimenticios, entendiendo que “tenemos que cuidar ese sello propio desde los gobiernos, junto con los productores de nuestra zona”.

En Neuquén las variedades predominantes son tintas, como Malbec, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah entre otras y en menor medida blancas como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillón, Torrontes, aunque estas últimas se adaptan de forma excepcional a las condiciones agroecológicas de la Norpatagonia.

Cabe destacar que la región se encuentra libre de la plaga “Lobesia Botrana” de importancia cuarentenaria para la República Argentina.

Las bodegas que participan de esta edición son, por nuestra provincia, Familia Aicardi, Familia Schroeder, Fincas del Limay, Fin del Mundo, Impasse, Malma, Patritti, Puerta Oeste y Tero Rengo. Por Chubut, Casa Yagüe, Contra Corriente, Otronia, Rincón de los Leones y Viñas del Nant y Fall; y por Río Negro, Agrestis, Aniello, Aonikenk, Chacra Moschini, Del Río Elorza, Humberto Canale, Humberto Tronelli, Miras, Viñedo San Sebastián y Wapisa.

Los alimentos neuquinos también estarán presentes en el evento a través de la propuesta gastronómica del chef Pablo Buzzo. Los residentes de AMBA que quieran vivir una experiencia gastronómica superlativa, podrán acceder a un menú degustación de seis pasos.

Elaboradores neuquinos buscan trascender el mercado local

Lucas Quiroga, dueño de “Tero Rengo” manifestó que “estar en la feria de vinos, para nuestra pequeña bodega es un gran logro familiar, porque nosotros en el mercado hace un año que estamos, y poder haber llegado a la feria a Buenos Aires, es algo que no teníamos pensado que nos iba a tocar. Todo esto es gracias al apoyo de Centro PyME, porque si no hubiera sido todo mucho más difícil. Desde nuestro lado no podríamos haber llegado”.

En el evento van a participar con un Malbec reserva, elaborado a partir del viñedo propio que poseen en San Patricio del Chañar. “Es una linda oportunidad para que la gente de Buenos Aires y el país conozca lo que estamos haciendo. De a poquito estamos despachando a diferentes lugares de la Patagonia, pero creemos que esta feria va a ser una puerta muy grande para abrir nuevos focos de venta”, concluyó Quiroga.

En Neuquén capital, Rosana Jurio elabora sus vinos hace 8 años bajo la etiqueta “Impasse”. “Para nosotros es importante participar en este evento porque nos permite mostrarnos y que la gente conozca un poco lo que hacemos los pequeños elaboradores de la Patagonia”. El emprendimiento de Jurio cuenta con el asesoramiento técnico y financiamiento de Centro PyME-ADENEU.

Los interesados en participar del evento podrán informarse o adquirir sus entradas en www.vinosdelapatagonia.com