Se trata de una trabajadora de salud del paraje que fue homenajeada por su dedicación, vocación y compromiso como agente sanitaria.

La ministra de Salud, Andrea Peve, participó ayer al mediodía del homenaje a Rosa Herminda Álvarez, una trabajadora del Sistema Público de Salud oriunda del paraje Trailathué que se desempeñó como agente sanitaria y por quien ahora la Posta Sanitaria del lugar llevará su nombre. La denominación es en honor a la dedicación, vocación y compromiso de Rosa o “Pocha”, como la conocen todos. Durante el acto estuvieron presentes el intendente de Taquimilán, Santiago Arias; la jefa de la Zona Sanitaria III, Georgina Terranova; y el director del Hospital de Chos Malal, Martín Ruiz.

Durante la jornada, Rosa agradeció haber podido trabajar en el Sistema de Salud de Neuquén, a las personas que la formaron como agente sanitario y como auxiliar de enfermería, y a todos los pobladores del área programa del Hospital Chos Malal porque “ninguno me cerró la puerta, todos me hablaron con respeto”. “Lo único que hice fue cumplir con mi trabajo, no hice nada del otro mundo, hice lo que había que hacer en esos tiempos porque eran otros tiempos, eran otras las poblaciones, otro el clima, era todo otra cosa. Lo único que me queda es agradecerles a todos, así que muchísimas gracias y muchas gracias a los que vinieron”, cerró.

El intendente de Taquimilán, por otro lado, señaló: “Un emotivo acto a ‘Doña Pocha’ como la conocemos todos. Es muy grato y emotivo compartir este momento, un momento único para ella, para la familia. Este puesto sanitario está remodelado y eso lo hicimos juntos con la gente de salud, como también en conjunto, estos dos años tan difíciles que nos tocó vivir trabajamos codo a codo el Sistema de Salud, así que mi agradecimiento para los enfermeros, agentes sanitarios locales que nos acompañaron, nos acompañamos mutuamente”.

Luego, la ministra de Salud afirmó con emoción: “Es un placer para mí estar con Pocha, no nos conocíamos y lamento no haber podido trabajar a la par, por las palabras de quienes me antecedieron. Entiendo que has sido un ejemplo, una mujer como decían recién con un carácter fuerte. No te debe haber resultado fácil transitar estos caminos, estos lugares, con cero tecnología, sin radio, teniendo que caminar mucho. ¿Por qué nos parece tan necesario estar acá desde el Ministerio? Por supuesto que en primer lugar para rendirte honores por toda esa tarea excelente que hiciste, tanto ejemplo que diste, tanto que enseñaste a muchos compañeros y compañeras del equipo de salud pero también para poner en valor, a partir de tu trabajo, la actividad que hacen los agentes y las agentes sanitarios de toda la provincia”.

Desde el hospital destacaron que su vida ha sido un ejemplo de entrega, compromiso y responsabilidad. “Poner su nombre al puesto sanitario del paraje donde nació y en el cual ejerció su rol de agente sanitario es un mínimo homenaje a esta mujer del norte neuquino”, resaltaron.

Como agente sanitaria, Rosa recorrió a caballo no solamente Trailathué, sino también otros parajes de la zona como Tres Chorros, Rahueco, Taquimilán Centro, Taquimilán Abajo y Naunauco. Asimismo, participó de múltiples operativos de vacunación en el área rural e incluso estuvo cuatro meses en el Hospital de Tricao Malal en 1975.

Durante más de dos décadas fue la agente sanitaria de la extensa zona del área programa y visitó la casa de cada vecino y vecina para acompañar a las personas embarazadas, a las niñas y los niños, y a las personas mayores, y brindarles información sobre los distintos aspectos que hacen a la salud integral.

También cabe destacar que acompañó a muchas y muchos agentes sanitarios a dar sus primeros pasos y se transformó en supervisora de agentes sanitarios de Chos Malal. En esa función cubría las visitas programadas al área rural, sirviendo de ejemplo también para médicos y odontólogos que aprendieron de ella.