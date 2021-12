Desde el ministerio de Salud se recuerda a la población que la manipulación de pirotecnia afecta a las personas con discapacidad, así como también al medioambiente y a los animales.

El ministerio de Salud adhiere a las campañas de concientización que lleva a cabo el gobierno provincial, junto con referentes institucionales y autoridades municipales de todo Neuquén, para promover el desuso de pirotecnia en fechas festivas. Es importante comprender que la manipulación de pirotecnia afecta a las personas con discapacidad, así como también al medioambiente y los animales.

Actualmente se encuentran vigentes la Ordenanza Municipal de la ciudad de Neuquén N°12.449, así como la Ley Provincial N°2.833. Ambas prohíben en todo el territorio de la provincia del Neuquén la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean estos de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada y establece, además, multas.

En este sentido, cabe señalar que se apela a la responsabilidad ciudadana, dado que el uso de pirotecnia afecta a personas con discapacidad, así como también puede afectar a los animales no humanos y al medioambiente, provocando incendios, por ejemplo. El daño que provoca el uso de la pirotecnia es irreparable y origina una seguidilla de afectaciones, no solo emocionales si no también físicas e incluso se pone en riesgo la vida.

Para realizar denuncias de infracciones a la Ley N° 2.833: a través de la línea telefónica 103 de Protección Civil de cada localidad. Se dará intervención a los juzgados municipales de falta y/o fiscalía en el caso correspondiente.