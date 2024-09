La neuquina Nahiara Díaz González es campeona sudamericana en esquí

La joven, oriunda de Caviahue, se consagró en Chile en el cierre de la temporada sudamericana de esquí de fondo.

La neuquina Nahiara Díaz González se consagró en Corralco, Chile, campeona sudamericana en la modalidad sprint de esquí de fondo, cerrando de la mejor manera la temporada en el continente.

Se destacó que este resultado posiciona a la deportista de la mejor manera para enfocarse en el comienzo de la gira europea con vistas al Mundial U23 de Val Thorens, en Francia, que se realizará en febrero próximo.

La esquiadora de 20 años, nacida en Caviahue, participó de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 e integra el Plan Provincial de Becas que para el deporte de mediano y alto rendimiento impulsa el gobierno provincial, a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

Nahiara, quien pasa varios meses fuera de su hogar por los compromisos del seleccionado argentino, es una de las embajadoras del deporte neuquino, ejemplo de esfuerzo y disciplina, pilares en los que continúa edificando su prolífica carrera.

En las pistas chilenas superó a su compañera Agustina Groetzner en la modalidad sprint y la escoltó en la prueba de 5 kilómetros.

“La verdad que estoy contenta porque fue una temporada bastante particular y tuve un buen cierre”, señaló la joven esquiadora. “En un par de carreras -amplió- no tuve buenas sensaciones. Quizás esperaba un poco más de mí, pero por suerte a lo último lo pude mejorar y cerrar como para no quedarme con un gustito amargo y decir esto no me gustó. Desde ese punto de vista haber tenido un buen cierre fue positivo”.

Nahiara, que se constituyó después de su participación olímpica en una de las referentes del equipo nacional de esquí, se mostró entusiasmada por la agenda que se viene. “Ahora empezamos una etapa de entrenamiento de volumen y fuerza, ya que a mediados de noviembre vamos a viajar a Europa pensando en el Mundial U23 en febrero, que va a abrir cupos para los Juegos 2026 en Italia (Milán y Cortina d’Ampezzo)”, explicó.

Previo a la competencia en Chile, la neuquina también logró el título sudamericano en esquí nórdico (5 kilómetros), que se disputó en el Cerro Catedral de Bariloche. Al mismo tiempo que proyecta su carrera, destacó como un aporte fundamental el trabajo en equipo.

“Somos siete los integrantes de la Selección Argentina, tres chicas y cuatro varones. Es muy importante el apoyo que nos damos, porque pasamos muchos meses fuera de casa. En mi caso, hace cuatro años que no paso las fiestas con mi familia”, contó.

Sobre su especialidad, comentó que “el esquí de fondo no se mide tanto por tiempos, porque una misma pista, de acuerdo a las condiciones del clima, va variando y en consecuencia no hacés los mismos registros. Yo siempre mido las carreras por mis sensaciones. Puedo haber quedado última y sentirme contenta, o al revés”.