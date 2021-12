El registro de ocupación sostiene un promedio del 90 % para el mes de enero en los destinos turísticos cordilleranos, mientras que para la Navidad se llega a un 70 % de reservas.

En Neuquén se avecina una temporada de verano récord, dado que cuenta con un importante nivel de reservas en sus principales destinos turísticos. De acuerdo a datos relevados por el área de estadísticas del ministerio de Turismo, las reservas para el mes de enero llegan al 90% en los destinos turísticos más consolidados de la provincia, mientras que para la Navidad los destinos cordilleranos alcanzan el 70% de reservas.

Históricamente, el fin de semana de Navidad tiene un movimiento menor al de Año Nuevo, ya que las familias tienden mayormente a pasarlo en sus casas. Este año se ve un movimiento igual e incluso mayor a los niveles de pre pandemia.

Estos números de reservas, se corresponden con un alto nivel de preventa impulsado por PreViaje, dado que Neuquén se encuentra entre las provincias más elegidas como destino turístico dentro del programa. Además, se debe a las acciones de promoción realizadas por la provincia en conjunto con los municipios, lo cual posibilita que la ocupación vaya en aumento, de cara al verano.

En este sentido, se espera que más de 20 mil turísticas recorran la provincia este fin de semana; Villa la Angostura cuenta con reservas del 77% y San Martín de los Andes llega al 65%, por otra parte, Villa Pehuenia y Villa Traful superan el 80% para el fin de semana. El Norte Neuquino, otro de los destinos elegidos por turistas y residentes tienen reservas del 60% aproximadamente, como el caso de Varvarco y Huinganco.

Con respecto a la temporada que se avecina, el ministro de Turismo, Sandro Badilla expresó que “los destinos turísticos de la provincia cuentan con una gran diversidad de atractivos, que crecen en su capacidad hotelera y de servicios, por lo que tenemos una amplia oferta de alojamientos y servicios, para seguir haciendo reservas en todo el territorio.”

Desde el ministerio de Turismo, se continúa reforzando el mensaje a los turistas para que realicen su viaje siempre con reserva previa, ya sea de alojamiento como de alquiler de vehículos y siempre en lugares habilitados, para garantizar una buena estadía y evitar malos entendidos.

“Si bien el nivel de reservas es alto, todavía quedan plazas disponibles por los que les pedimos que consulten a las oficinas de turismo de los destinos que quieran ir, las páginas web oficiales, ya que estamos a tiempo y preparados para recibir a los turistas de todo el país con múltiples actividades para pasar las fiestas en nuestra provincia”, informaron desde el organismo.

Asimismo, desde el ministerio de Turismo se hace especial hincapié al turista en la tarea de prevención de incendios forestales. Es necesario extremar los cuidados, no prender fuego en zonas prohibidas y realizar las denuncias si ven que eso ocurre, porque la sequía persiste. No se pueden evitar los rayos, pero sí los asados en lugares no permitidos.

Entre las recomendaciones de importancia para los turistas es necesario remarcar que sólo se puede hacer fuego en lugares habilitados, lejos de árboles, pastizales y hojas secas. Antes de abandonar el lugar, es preciso apagar el fuego con abundante agua sobre la fogata y alrededores, remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas y asegurarse que los restos de la fogata queden fríos. En el mismo sentido, es muy significativo dejar el lugar limpio, recogiendo la basura, ya que los fragmentos de vidrio y las latas actúan como lupas.

Cabe mencionar que, dado que se espera el movimiento de miles de turistas, para garantizar la seguridad de todas las personas que transiten las rutas y caminos, se está ejecutando desde el gobierno el Operativo Pehuén, brindando un acompañamiento seguro a la hora de transitar las rutas neuquinas. Con puestos fijos y móviles de asistencia y prevención, se desplegarán operativos en puntos estratégicos de la provincia. También se realizarán controles de alcoholemia a toda hora, y se le dará continuidad al Operativo de vacunación en ruta, que ya se está llevando adelante en los puentes carreteros, la rotonda de Arroyito, Zapala, Piedra del Águila y San Martín de los Andes.