Estará disponible desde el 12 de marzo en el predio de la Casa de las Culturas “Artistas Neuquinos” (Yrigoyen 656 de la ciudad de Neuquén de 17 a 23.

En el marco de la “Feria Provincial de las Artes Universo Cultural” que realizará el Ministerio de las Culturas el 12 de marzo, la provincia por primera vez contará con la muestra fotográfica “Charly” de Maximiliano Vernazza en homenaje a los 70 años del reconocido músico argentino Charly García. La actividad se hará en el predio de la Casa de las Culturas “Artistas Neuquinos” (Yrigoyen 656) de la ciudad de Neuquén de 17 a 23 horas.

La muestra fotográfica itinerante “Charly” de Maximiliano Vernazza expone diferentes momentos de la vida del músico y quedará inaugurada el 12 de marzo en la Feria de las Artes Universo Cultural con la presencia de Vernazza quien brindará una charla. Luego circulará por las salas y centros culturales que integran el Corredor Cultural Provincial.

“A Charly lo empecé a descubrir allá por el año ’97 cuando me tocó hacerle una nota para la revista GENTE, donde trabajo como reportero gráfico desde ese mismo año. Y a partir de ese momento nació una relación de afecto entre ambos, casi sin que nos diéramos cuenta. Se sabe que García es poco afecto a las fotos, sin embargo, cuando me veía llegar, en cualquier circunstancia, sonreía y ordenaba: ‘El sí, que pase’. Entonces, se armó un código especial entre los dos sin necesidad de que nos pusiéramos de acuerdo. Él sabía hasta donde yo llegaba. Y yo sacaba hasta donde el sentido común me indicaba. Siempre nos entendimos perfectamente, hasta el día de hoy. Lo ví en buenas y malas. Lo respeté siempre, como personaje y como persona. Estuve a su lado en momentos más que íntimos como la grabación de Kill Gill en New York, giras, cumpleaños, sus habituales vacaciones en Pinamar y Villa Gesell. Hasta llegué a retratarlo con su consentimiento en el baño de ese bunker que fue su departamento de Coronel Díaz y Santa Fe, algo impensado en el Universo Charly. Creo que ahora es momento de presentar mi trabajo para que lo conozca el público y sus fans. Ojalá lo disfruten tanto como yo cuando lo retrato, a pura adrenalina”, explicó Vaernazza.

Sobre Maximiliano Vernazza

Es reportero gráfico reconocido por distintos trabajos, premios y muestras. Sus principales muestras individuales: El Charly que yo conozco en el Centro Cultural Recoleta (2011), la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué (2011), el Teatro Argentino de La Plata (2011), Teatro Auditorium de Mar del Plata(2012); Hotel Panamericano de Bariloche (2012); La Nave Cultural de Mendoza (2012); 5ta. Bienal de Fotografía documental de Tucumán (2012); Casa de la Cultura de Vicente López (2012); Museo de la Ciudad de Pergamino (2013); Plataforma Lavardén de la ciudad de Rosario (2013).

Charly en la Fotogalería del Teatro San Martín (2014), Centro Cultural San José de la ciudad de Olavarría (2014), La Casa de Cultura de Escobar (2016), el Centro Cultural Kirchner (2016), Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (2017), Congreso de la Nación (2017).

Once en el Espacio de Arte AMIA (2018).

En el año 1999 recibió el Premio PLEYADE a la mejor foto periodística del año (Asociación de Editores de Revistas), por su retrato de Diego Armando Maradona en su intimidad.

Participó en todas las muestras anuales de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) entre los años 1997 y 2016.