Durante la pandemia, Bruno realizó dos cursos del “Plan 10 Mil”. Más allá de haber conseguido trabajo, hoy apuesta a continuar su formación a través de este programa de capacitación en oficios.

Por diversas razones personales, ya sean cuestiones económicas familiares y la necesidad de trabajar desde temprana edad, Bruno Serraiotto no tuvo la posibilidad de realizar cursos o una carrera terciaria. A través del “Plan 10 Mil” pudo capacitarse de forma gratuita y hoy forma parte del equipo de trabajo de una empresa que brinda servicios en la industria hidrocarburífera.

Este joven de 24 años, relató que “nos capacitaron en un oficio y luego nos dieron seguimiento por cada alumno, que realmente me parece espectacular. Significó tener un conocimiento y herramientas que yo antes no había podido tener por cuestiones económicas quizás, y gracias al ‘Plan 10 Mil’ pude capacitarme, obtener conocimientos en el rubro que a mí me interesaba, que es el Oil and Gas”.

La primera capacitación en la que pudo participar fue Ayudante de cementación, y en 2021, egresó de Auxiliar recorredor de producción.

Además del proceso de formación que realizó hasta el momento, ahora se postuló y fue seleccionado para participar del curso de Auxiliar operador de plantas de gas. “Es un rubro en el que no estoy capacitado, así que ni bien me enteré de la convocatoria, me postulé para poder seguir aprendiendo y capacitándome”, comentó Serraiotto.

Desde su implementación, hace 4 años, el programa de formación en oficios “Plan 10 Mil” ha logrado capacitar a más de 2500 jóvenes de toda la provincia. La iniciativa es organizada por el gobierno provincial a través del Centro PyME-ADENEU, con el financiamiento del Programa Pymes de Pan American Energy.

Durante la pandemia, los cursos se adaptaron a la virtualidad. “Las capacitaciones online eran algo nuevo para mí, pero gracias a la Fundación Potenciar fue algo muy llevadero”, destacó Serraiotto.

“Luego de este largo proceso de aprendizaje pude obtener trabajo en el rubro en el que yo me estaba capacitando, así que yo creo que fue de gran importancia adquirir estos conocimientos a través del ‘Plan 10 Mil’, que me dieron la seguridad y el conocimiento para encarar entrevistas de trabajo, reuniones y demás. Fue un punto clave para insertarme en el rubro, que es algo muy difícil”, explicó Serraiotto.

En la actualidad, es empleado de una compañía que brinda asistencia a la fractura. “Esta empresa se dedica a la logística de ‘última milla’ de arena de fractura, llevamos la arena al yacimiento donde ocurre la fractura”, aclaró este joven oriundo de Plottier. Entre sus tareas, se desempeña como operador de la cinta de arena y realiza tareas de mantenimiento.

Para Serraiotto “los contenidos del curso fueron fundamentales. Entender cómo funciona todo este engranaje productivo fue muy importante para poder desenvolverme y desempeñarme en las tareas que tengo día a día”.

Además de estar muy agradecido con Centro PyME-ADENEU, Fundación Potenciar y Pan American Energy, Serraiotto recomienda a los jóvenes de la provincia “que se anoten, que prueben, que realicen los cursos. La gente que dicta los cursos es muy profesional, te hacen sentir todo el tiempo muy acompañado, siempre con respeto y muy abocados a la enseñanza a quienes quieren insertarse en el mundo laboral”.

El “Plan 10 Mil” tiene como objetivo capacitar en oficios, con la expectativa de mejorar la empleabilidad de la población joven, para que puedan insertarse en el mundo laboral. Por este motivo, el programa está destinado a personas de 18 a 35 años, que residan en la provincia de Neuquén.

Quienes deseen participar de las capacitaciones deben registrarse y postularse a las propuestas vigentes que sean de su interés, en www.10mil.org.ar.