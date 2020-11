El objetivo es que emprendedoras de toda la provincia se encuentren es espacios comunes para intercambiar experiencias. Se realizará el 13 de noviembre bajo la modalidad de taller.

Se realizará el viernes la primera Jornada de Inspiración para Emprendedoras, promovida por el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer (Cedem), dependiente del ministerio de Producción e Industria y NQNLab, del ministerio de Ciudadanía, busca que emprendedoras de distintos puntos geográficos se encuentren en espacios comunes para conocer historias inspiradoras.

Se trata de una jornada que bajo el sello #InspirACCIÓN albergará cuatro historias que transitan el impulso de la juventud, y el empoderamiento de aquellas que no han tenido miedo a fracasar, o que han hecho de esa instancia un paso más para seguir intentando llegar a donde quisieron.

“Entendemos que al poner en marcha una empresa transitamos un camino de aprendizaje en el que atravesamos altibajos, pero con los que mirando hacia atrás, enriquecemos el recorrido y eso es lo que puede servir e inspirar a otras mujeres”, expresó la titular del Cedem y coordinadora del ministerio de Producción e Industria, Anabel Lucero Idizarri.

“Buscar, encontrar y conectar con otras mujeres es vital para dar voz y visibilidad a estos recorridos con los que audazmente vamos liderando el cambio y haciendo realidad lo que deseamos, procurando una vida más coherente con lo que soñamos y proyectamos”, amplió.

“Nos inspira el liderazgo colaborativo, por eso procuramos que esta propuesta tenga que ver con generar redes de aprendizaje y crecimiento, de enriquecimiento empoderador de grandes ideas”, aseguró.

Dinámica

La jornada gratuita se desarrollará el 13 de noviembre desde las 10, con el formato de taller, donde se dividirá a las asistentes en distintas salas a través de lo que se conoce como dinámica Benchmarking.

Iniciará con una presentación general para luego ir a las salas donde rotarán las protagonistas para contar sus experiencias, poniendo foco en los fracasos que han vivido para lograr hoy un negocio/emprendimiento exitoso.

Resurgir, empoderar, compartir, asociar, colaborar, son algunos de los conceptos que unirán a las interesadas. Al final, se generará un espacio de devoluciones y conclusiones en las salas y en el espacio general.

Las interesadas en participar podrán inscribirse en el link: https://bit.ly/3ld03ah

Oradoras

Abril Ghilini – Proyecto Barda

Diseñadora textil y desde hace algunos años dedicada al calzado. Proyecto Barda se siembra como idea a principios de 2016 cobrando vida en 2017, como resultado de revalorizar el oficio del calzado, el trabajo artesanal, de calidad, acompañado de diseños atemporales y materia prima natural, pensando para promover un consumo pausado, más consciente y con sentido. Es por eso que su modalidad de trabajo es hacer pequeñas producciones y luego bajo demanda.

“Cuando decidí hacer calzados sabía que era un rubro complejo pero no tomé dimensión de las reales complicaciones que tenía, recién ya con el proyecto en marcha fuiencontrándome con la realidad que hay detrás. No conseguía talleres que fabriquen pocas cantidades, por lo general quienes hacen calzado son fábricas que trabajan con catálogos y modelos seriados, requiriendo una cantidad mínima por par y por modelo que es elevada para quien recién comienza y no tiene gran capital para invertir, dar con un taller que tenga el oficio y trabaje artesanal y a pedido fue y es complejo de conseguir”, contó.

Sofía y Rocío – MOLA

Rocío Silka, de profesión Arquitecta y de oficio Herrera, ama lo que tenga que ver con proyectar, cumplir objetivos y verlos materializados. Sofía Alonso, de profesión Diseñadora Gráfica y de oficio Herrera, ama la organización, la claridad y la prolijidad. Pone foco en la organización, la gestión y la logística de los trabajos.

“MOLA fue desafiante desde el principio, y fue por eso que a los pocos meses de haber realizado nuestra primer parrilla decidimos agarrar fuertemente este proyecto, dejar lo que estábamos haciendo y dedicarle todo nuestro tiempo”, cuentan las emprendedoras que ganaron premios, repercusión nacional y hasta fueron visitadas por un ex presidente.

Cecilia Esandi – Mobler SRL

Es Socio – gerente, una firma que se dedica a la fabricación de amoblamiento, cocinas, vestidores, placares, entre otros. Su inicio en la industria comenzó aproximadamente hace 5 años, buscando su independencia laboral y el poder cumplir objetivos personales.

Armó su proyecto, su marca, la parte legal de la empresa y le pidió a su padre que la acompañara en este sueño. El de profesión carpintero, aportó el conocimiento del oficio, y ella se dedicó a la parte comercial de la empresa. Transcurrido un año, su padre -por situaciones personales- decide retirarse de Mobler, y es allí cuando se le presentan a Cecilia todos los desafíos.

Aprendió a manejar el taller, cómo fabricar un mueble, a poder liderar con los recursos que tenía. Hoy con mucho sacrificio y dedicación goza de un equipo de trabajo consolidado, maquinaria de mejor tecnología, su fábrica y un local de venta al público.

Gisela Santalucía Rodríguez

Trabaja con grupos de emprendedores y es vice presidente tercera de las Mujeres Empresarias de Came. Exporta sus productos, pero para llegar a eso debió recorrer un arduo camino.

Integra la empresa familiar que exporta la fibra de vicuña a Italia y transforma la materia prima en productos innovadores con tejidos e hilos de texturas livianas y diseños que logran un producto con un inconfundible sello argentino. Su marca es Punna Vicuña.

Neuquén Lab

Es un espacio de co-creación y colaboración para la innovación pública, dependiente del Ministerio de Ciudadanía, de la provincia del Neuquén. Estado y sociedad civil se encuentran para desarrollar y/o mejorar proyectos e iniciativas desde una perspectiva experimental e interdisciplinar. Es un dispositivo dinámico, lúdico, fraterno y creativo donde convergen ideas, conocimientos y discusiones que se problematizan para generar nuevas posibilidades, de acción colectiva, desde un paradigma colaborativo.

Trabaja a partir de 4 ejes, SER (ir más allá de los formalismos de las relaciones institucionales para conocer lo que cada uno realiza en su vida y entorno), PENSAR (reunirse y discutir como clave de la innovación social y el desarrollo creativo para generar soluciones), HACER (crear, cometer errores, ensuciarse, y producir con materiales y herramientas necesarios para la reflexión, el debate organizado, y la investigación busca el acceso público a técnicas y nuevas tecnologías para la democracia. CONTAR, a partir del uso y apropiación de diversas experiencias, busca el fomento de las redes de trabajo conjuntas, así como la posibilidad comunitaria de contarse y conectarse con otras experiencias.