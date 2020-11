Durante la jornada se planteó la necesidad de elaborar políticas conjuntas para abordar los distintos aspectos que encierra la problemática del acceso a la tierra, como la obtención de terrenos, los recursos para proveerlos de servicios y la planificación ordenada de las ciudades.

Intendentes de la Región Metropolitana Confluencia (RMC) intercambiaron experiencias sobre el Acceso al Suelo Urbano, con el fin de generar aportes que contribuyan solucionar los problemas habitacionales y de acceso al suelo comunes en los municipios de la Región.

La actividad realizada el martes 27 fue organizada por la RMC y contó con la participación de los intendentes Liliana Martin (Allen), Leandro Bertoya (San Patricio del Chañar), Liliana Alvarado (Cinco Saltos), Mariano Lavín (General Fernández Oro), Claudio Di Tella (Cipolletti) y Patricia Fernández (Senillosa), junto a integrantes de las áreas técnicas de los municipios que explicaron las estrategias adoptadas en cada localidad para abordar el acceso al suelo.

Se mencionaron diversas experiencias generadas a nivel local, tales como el Distrito Vecinal Noreste (DVN) en Cipolletti, los loteos sociales implementados en Fernández Oro desde la década del ’90 y el IMUVi (Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda) creado recientemente en Allen, entre otras.

Los funcionarios de la municipalidad de Plottier, Luis Bertolini (Secretario de Obras y Planeamiento y Catastro) y Diego Estibarría (Director de Planeamiento) contaron que «en Plottier no tenemos terrenos fiscales y en los últimos 10 años no ha habido demasiadas políticas públicas, no se ha podido acceder al suelo para tomar medidas que permitan que la gente de recursos más vulnerables accedan».

Luego expusieron sobre el Loteo Social II realizado en la localidad hace un año y medio, originado con la compra de 19 hectáreas por parte del municipio, donde se desarrollaron 412 lotes. Respecto del estado de avance del proyecto, indicaron que se finalizó la nivelación del terreno, están avanzando con las obras de los servicios y se hizo una preadjudicación de los lotes.

A su turno, el Secretario de Obras y Servicios Públicos de San Patricio del Chañar, Emanuel Valenzuela, hizo un repaso del desarrollo urbano de la localidad desde 2003 a la actualidad. Contó la experiencia del loteo social, con la cual pudieron crear 400 lotes, cuya particularidad es que «tienen el 100 por ciento de cobertura de energía y alumbrado público, el 100 por ciento de cobertura de agua y entre el 90 y 95 por ciento de la cobertura de gas».

Indicó que «entre 2019 y este año surgió un nuevo loteo de 349 lotes» para personas que se inscribieron en la municipalidad, y otro de 128 lotes, que es una gestión a través de la provincia y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén junto con la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (IPVU- ADUS).

También hizo referencia a la regularización de la toma conocida como «Unión y Fuerza», lograda con ayuda del gobierno nacional e indicó que «hace aproximadamente un mes surgió una ocupación de tierras donde hay alrededor de 500 familias», en un terreno de un particular, en cuya resolución se está trabajando.

Luego fue el turno del Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de Neuquén, Marco Zapata, quien comenzó su exposición afirmando que antes de la pandemia «ingresaban a la provincia alrededor de 23 familias diarias y más de la mitad van a la ciudad de Neuquén» lo que genera un déficit habitacional constante.

Contó que el Instituto que preside fue creado en abril de este año y es un ente autárquico mediante el cual llevan adelante «varias líneas para crear lotes dentro de la ciudad», como son la regularización de asentamientos y la creación de suelo urbano, ya sea generando el crecimiento de la zona urbana sobre la meseta o mediante la firma de convenios con privados para desarrollos urbanísticos.

Dijo que en la capital neuquina hay alrededor de 40 asentamientos y habló del trabajo del Instituto en el Distrito VII, donde 900 familias habían tomado la tierra. Apuntó que lograron desarticular la toma en acuerdo con las familias al tiempo que con la Cooperativa Mercantiles, que son los titulares de las tierras, iniciaron el loteo de 869 lotes que serán urbanizados con aportes del IMUH, de privados y de los beneficiarios, donde el Estado provincial aporta el 40% de los fondos.

Delvis Rodríguez, de la Comisión Correctiva de Proyectos Urbanos de la municipalidad de Centenario, dijo que «la planificación nos permite controlar el crecimiento urbano y demográfico de la ciudad» e indicó que «actualmente tenemos activos 25 loteos privados que se están desarrollando» y esto, en conjunto con el loteo social «contribuye a evitar los asentamientos informales».

Por su parte, el Director de Catastro de esa municipalidad, Gabriel Bernardo, mencionó que «tenemos inconvenientes con asentamientos informales. Actualmente tenemos uno activo y hemos tenido en otros sectores donde se ha llegado a un acuerdo con las personas que estaban ocupando el lugar».

Por último, la Secretaria de Desarrollo Territorial de la municipalidad de Senillosa, Mirtha Briceño mencionó que «hoy en Senillosa hay muchas familias jóvenes que necesitan su lugar para construir su vivienda». Señaló que han realizado loteos sociales, como el del barrio Costa del Limay que «hoy ya posee el 100 por ciento de los servicios de agua, luz, gas y cloacas» y hay otros, que aún no cuentan con todos los servicios. También indicó que se ha avanzado mucho en loteos privados, previa autorización de Concejo Deliberante.

Conclusiones

La Jornada de Acceso al Suelo Urbano fue una actividad organizada en el marco del trabajo conjunto que vienen realizando los doce municipios que integran la RMC, en función de las necesidades e inquietudes que comparten los municipios de la región.

Entre las conclusiones que dejó el encuentro, se planteó la necesidad de elaborar políticas conjuntas para abordar los distintos aspectos que encierra la problemática del acceso a la tierra, como la obtención de terrenos, los recursos para proveerlos de servicios y la planificación ordenada de las ciudades.

Los participantes también propusieron trabajar en forma coordinada para generar un registro conjunto de personas con tenencia de tierras donde todas las localidades puedan compartir información, atendiendo a la amplia circulación de personas y actividades entre quienes habitan en los municipios que integran la Región.

En la misma línea, surgió la necesidad de actualizar el régimen jurídico para la adquisición de inmuebles, con el fin de que los registros de la propiedad de la tierra puedan reflejar la realidad que hoy escapa a esa normativa.

En el encuentro realizado por Zoom, estuvieron presentes los Concejos Deliberantes de las localidades que integran la Región y los referentes de los municipios en la RMC.

También asistieron, en representación de la UPEFE, su presidente, Jorge Ferrería, y la responsable de proyectos DAMI, Cecilia Barrera; en representación de la UPCEFE, el responsable de proyectos DAMI, Martín Camiña; el Subsecretario de Desarrollo Territorial de Río Negro, Carlos Verdecchia; la Directora Provincial de Planificación Territorial del Copade, Daniela Torrisi; y Claudia Oliveira Mattos, en representación de la Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable de Río Negro.