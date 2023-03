Así se destacó desde la dirección provincial de Áreas Naturales Protegidas.

La dirección provincial de Áreas Naturales Protegidas informó que no está autorizada la actividad de ascenso masivo al volcán Copahue promovida por el Grupo Rek´clutas y prevista para el 23, 24, 25 y 26 de marzo bajo el lema Volcán Copahue Ascenso 2023 “Homenaje a caídos y veteranos de Malvinas”.

Según se indicó, la actividad -tal como está planeada- no ha sido aprobada en ninguna de sus ediciones, y se ha notificado a los organizadores la prohibición de realizar el ascenso masivo al volcán mediante notas, reuniones y carta documento.

Es importante mencionar que en cada una de las ediciones se les ha propuesto a los organizadores adaptar la actividad, con el fin de que se realice un ascenso simbólico de 20 personas con preparación física adecuada y equipamiento reglamentario en representación de la totalidad de los presentes, pudiendo el resto de los participantes realizar otras actividades como caminatas a la cascada Escondida, Hito Copahue, para luego confluir en un acto en conmemoración en Caviahue o Copahue, de manera que cada 2 de abril continúe siendo un día de conmemoración, reflexión y memoria sobre la guerra de Malvinas, valorando la integridad de las personas que participan de esta actividad.

El volcán Copahue es uno de los principales valores de conservación del Área Natural Protegida, por esta razón en el documento técnico de actualización para la gestión del parque se establece una zonificación con diferentes condiciones de manejo. Las rutas de ascenso al cráter y a la cumbre se encuentran dentro de la zona de conservación denominada “uso público extensivo”, se permiten actividades no concentradas o a gran escala. Estas rutas, a su vez, se encuentran insertas en la zona de conservación estricta, con sectores frágiles y elementos de especial valor de conservación, como las nacientes de ríos y arroyos, los glaciares cubiertos y descubiertos de la cumbre, manchones de nieve de la ladera noreste y este del volcán.

Por otra parte, de acuerdo con el informe de diagnóstico de Geología, en la actualización del PGM (2019) “El volcán Copahue se encuentra inestable y con actividad casi continua desde la última erupción del 22 de diciembre de 2012”. Por lo tanto, los ascensos masivos al volcán representan un gran riesgo para las personas que participan.

En ediciones anteriores se generaron situaciones caóticas, participantes en condiciones y equipamiento no acorde a la actividad, personas perdidas con cansancio extremo, expedicionistas que no respetaron las rutas de ascenso, etc.; llegando a participar más de 700 personas el último año. Este tipo de actividades representan un gran riesgo para los participantes, sobre todo cuando se realiza en un volcán activo que se encuentra inestable como el Copahue.

Además, el evento se transformó en una posibilidad de ascender al volcán en grupo y a un bajo costo, ya que el importe que los organizadores cobraron en el último evento es mucho menor que lo que cobra un guía de trekking, quien debe cumplir con varias exigencias para poder habilitarse como prestador de actividades turística, de índole impositivas, de formación, seguros de responsabilidad civil, presentación de plan de contingencia y de cuidados ambientales.

Desde la dirección provincial de Áreas Naturales Protegidas se indicó que, por todo lo expuesto, se reitera a la ciudadanía que el evento promocionado para el 23, 24, 25 y 26 de marzo no cuenta con las autorizaciones correspondientes, por lo que queda en absoluta responsabilidad individual la participación en el mismo.