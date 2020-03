Se realizó este fin de semana en Aluminé la 7ª Feria de intercambio y venta de reproductores ovinos y caprinos, artesanas y velloneros, en la chacra provincial.

Este fin de semana se realizó en Aluminé la 7ª Feria de intercambio y venta de reproductores ovinos y caprinos, artesanas y velloneros, en la chacra provincial Huiri-Huiri.

La convocatoria contó con visitantes neuquinos y de las provincias de Río Negro y Chubut. Se logró la venta total de los animales expuestos, tanto al contado como con financiamiento brindado desde el ministerio de Producción e Industria a través de la subsecretaría de Producción y el Centro PyME – ADENEU.

El ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, felicitó a todos los participantes en esta organización y destacó el trabajo de las instituciones y del Intendente de la localidad, Gabriel Álamo. “Un intendente como pocos en la provincia, que se preocupa por la producción y que trasciende su ejido municipal, con un nivel alto de involucramiento en todo lo que es la ruralidad”, aseguró.

Destacó “la inversión que hace la provincia en Campana Mahuida, fruto que se puede ver en las ferias con los ejemplares de genética mejorada que se lleva en cada ocasión, junto con los de productores que también vienen trabajando en el mismo sentido”.

Contó que en esta instancia se aprovechó a tener una reunión con los loncos de las comunidades, con quienes “tenemos una agenda de trabajo en común, mirando para adelante y tratando de resolver los problemas”.

Por su parte, el intendente Alamo sostuvo que “es un gusto desde el gobierno local acompañar no solo a la feria sino el desarrollo de nuestro departamento”. Puntualizó que trabajar codo a codo “es la manera de aunar los esfuerzos con el gobierno de la provincia, con el municipio y con las comunidades e instituciones”.

En tanto, el lonco Ramón Quidulef expresó que “estos espacios ayudan a las familias del territorio a mejorar la genética y su calidad de vida y a sentirse respaldado por la Provincia y las instituciones que muchas veces sin ellos no podríamos hacer cosas”. Destacó “a los productores que se acercaron porque es importante el esfuerzo que hacen todos los días”.

Daniel Salazar, coordinador del Consejo zonal Pewence, reconoció “el gran esfuerzo de las instituciones para llegar a esta Feria y a los funcionarios, porque hace dos años atrás me tocaba darle la bienvenida al ministro López Raggi y le decía que ojalá sea un ministro que salga al territorio”.

“Hoy, de la misma forma que le hacíamos ese reclamo, me siento con la responsabilidad de decirle que lo he visto mucho en el territorio y le agradezco, no sólo en las ferias sino que cada vez que pedimos una reunión por diversos temas de las comunidades siempre estuvo”. “Si seguimos en este horizonte, año a año seguiremos mejorando”, aseguró Salazar.

En el acto también estuvieron presentes la subsecretaria de Producción, Amalia Sapag, y el diputado provincial José Ortuño, presidente de la comisión de Producción de la Legislatura.

El evento comenzó el viernes con el ingreso de reproductores y velloneros y continuó el sábado con la exposición y venta de animales, artesanías y vellones. En cuanto a estos últimos, ingresaron 120 vellones aptos para hilatura natural y lana de oveja y llama, para la venta.