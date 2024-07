Hoy es el Día Provincial del Agente Sanitario

En la provincia se desempeñan actualmente 312 agentes sanitarios en el Sistema Público de Salud neuquino.

Cada 18 de julio, desde 2009, se celebra el Día Provincial del Agente Sanitario en homenaje a Horacio Wircaleo, uno de los primeros agentes sanitarios de la región (Ley N° 2.655). Por este motivo, se realizó hoy un encuentro virtual para reconocer y destacar su rol, evaluar prácticas y proyectar su formación.

Actualmente, se desempeñan en el Sistema Público de Salud 312 agentes sanitarios, quienes recorren día a día cada rincón de la provincia.

En esta oportunidad, la jornada de agentes sanitarios provinciales se realizó de manera virtual para facilitar la participación, con el objetivo de conocer la modalidad de trabajo de cada zona sanitaria, hospital y área programa en relación con la planilla poblacional de datos, para poder unificarla e informatizarla.

En una primera instancia, desde la dirección de Información Sanitaria del ministerio de Salud explicaron la importancia de la obtención y registro de datos. Luego, se abrió un espacio para que zona sanitaria cuente y exponga sobre su trabajo diario, para finalizar con una puesta en común con el fin de unificar las variables a trabajar.

Luz Gamboa, de la dirección CAPS (Centros de Atención Primaria en Salud), Puestos Sanitarios y Red Sana de la cartera sanitaria, destacó que “el rol de los agentes sanitarios es la atención en los lugares más lejanos. Son fundamentales para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Son el eslabón principal de la cadena de salud y son históricos en nuestra provincia”.

En relación con la formación, Gamboa contó que hace 13 años se creó el Centro de Formación Permanente de Agentes Sanitarios, con sede en Chos Malal. A nivel institucional, el mismo depende de la dirección CAPS, Puestos Sanitarios y Red Sana, del cual han egresado 267 agentes desde 2011 a mayo de 2024.

Actualmente, indicó la referente, el objetivo es continuar trabajando para fortalecer su formación, ampliar los módulos de estudio e incorporar y priorizar temas de salud y abordajes con una mirada más local.

Además, en estos 13 años se diagramó un Programa de Capacitación para Agentes Sanitarios con 1.216 horas cátedras, declarada de interés (0003/2012) por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

En primera persona

Mónica Méndez, agente sanitaria con 31 años de experiencia y pronta a jubilarse, brindó su testimonio acerca de lo que define como “un trabajo muy lindo”. Actualmente, está al frente de la coordinación de los agentes sanitarios del área rural del Hospital Zapala y cuenta que trabajan en distintos parajes.

“Tenemos 14 puestos sanitarios”, señaló y explicó que algunos agentes se movilizan en moto, otros en cuatriciclos y otros a pie, casa por casa. “Es un trabajo bastante complicado a veces, sobre todo en estas épocas. Son distancias muy largas”, reflexionó Mónica y contó que realizan vacunación antigripal, vacunación escolar, talleres y todo lo relacionado con la atención primaria.

“Es una tarea que amo con la vida. Me quedan cinco meses para trabajar, y parece que cuando menos tiempo me queda para trabajar, me gusta mucho más y es una tarea que volvería a elegir por la empatía con la gente. Uno lo que se lleva de esta tarea realmente es el amor de la gente, llegar, que te invite un mate, porque a veces la gente no necesita que le des el paracetamol o eso, necesita que le digas buenos días y le des un abrazo”, concluyó.

En este sentido, Nahuel Ayelén, agente sanitario del Hospital de Picún Leufú, agregó que su rol se centra en el territorio y que muchas veces trabajan con otras instituciones, como la municipalidad, escuelas y jardines de infantes. También indicó que al visitar a la gente observan qué necesitan, los atienden, dan turnos, y entregan medicamentos. “Nuestro rol es mantener a la comunidad en contacto con el Sistema de Salud, ayudando al paciente. Somos como un puente”, expresó.