[►] Horarios extendidos de vacunación en 6 centros de salud de la capital neuquina

Del 26 de febrero al 1 de marzo se ampliarán los horarios de atención de algunos centros de salud de la ciudad de Neuquén.

Audio Araceli Gitlein, referente de inmunizaciones del ministerio de Salud.

Como parte de las estrategias de la Campaña Tus Vacunas, Tu Derecho, se ampliaron los horarios de atención de seis centros de salud en la ciudad de Neuquén. Esta es una oportunidad más para acceder a las vacunas del Calendario Nacional que corresponden en cada etapa de la vida. Las mismas son obligatorias, gratuitas, y una de las principales medidas para evitar enfermedades prevenibles que pueden ser graves para nuestra salud.

Durante la semana del 26 de febrero al 1 de marzo, todas las personas que quieran completar su esquema de vacunación pueden acercarse a varios centros de salud de la capital neuquina, sin turno previo. Los centros de salud que estarán abiertos de 8 a 20 horas son: Confluencia (Tandil y Cacique Calvuqueo); Villa Florencia (Intendente Magno 950); Progreso (Oscar Arabarco 571); Valentina Sur (El Dorado 4.246); Almafuerte (Jorge Gervasoni S/N); Parque Industrial (Calle 4 y 9).

Una vez en el establecimiento de salud, los equipos constatan en el sistema el historial de vacunación de la persona e identifican cuáles son los esquemas incompletos. En relación a la cantidad de dosis que se pueden aplicar, es necesario aclarar que pueden recibir más de una vacuna en el mismo día o en forma diferida.

“Desde el Ministerio de Salud se trabaja con acciones muy concretas en beneficio de nuestra comunidad. Queremos una comunidad sana y la vacuna es un derecho que tenemos ganado”, manifestó Araceli Gitlein, referente de Inmunizaciones; y destacó que “tenemos el calendario más moderno y más completo de América”.

El Calendario Nacional incluye vacunas para todas las etapas de la vida (niñez, adolescentes, personas adultas y personas mayores); situaciones especiales (personas gestantes, por viajes internacionales, factores de riesgo) y grupos específicos (determinadas profesiones o fuerzas especiales).

Otras acciones desarrolladas esta semana por el equipo de inmunizaciones fueron acercarse a diferentes radios, redacciones de diario y canales de tv de la capital neuquina, para vacunar en vivo a los trabajadores de los medios de comunicación con el objetivo de visibilizar la importancia de completar los esquemas de vacunación y la utilización de la App Andes.

Estas jornadas de vacunación son acciones de promoción en territorio que, no sólo acercan las vacunas a las personas, sino que permiten hablar sobre la temática de forma descontracturada, puntualizando sobre los lugares de acceso para vacunarse, quienes pueden hacerlo, que cosas debe llevar la persona, que nos pasa cuando no vacunamos y que no debemos hacer, entre otras muchas más inquietudes.

La acción se llevó a cabo en LU5, RN Radio, AM Cumbre, Canal 7 y Radio 7, RTN, y Radio Calf UNCo.