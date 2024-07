Homenajearon a Phielipp por su trayectoria en Centro PyME-ADENEU

Autoridades, ex integrantes del directorio de la agencia y empleados participaron de un acto homenaje a Edgardo Phielipp por sus 23 años de trayectoria en el organismo.

Luego de más de dos décadas de dedicación y compromiso, Edgardo Phielipp decidió no continuar con la función de vicepresidente ejecutivo del Centro PyME-ADENEU. Por ese motivo, autoridades del gobierno provincial, empresarios y empleados de la agencia participaron de un acto homenaje.

Phielipp fue presidente del directorio del Centro PyME-ADENEU (2001-2008) y, desde 2008 a la fecha, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de la Agencia.

La actividad contó con la participación del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el secretario de Producción e Industria y presidente del Centro PyME-ADENEU, Juan Peláez; y la gerenta general del Centro PyME-ADENEU, Anabel Lucero Idizarri.

También asistieron empresarios y empresarias que participaron, en distintos períodos, del directorio público-privado de la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén, familiares y amigos. Durante el acto, las autoridades entregaron una placa por su trayectoria por los cargos directivos que ocupó en el Centro PyME-ADENEU.

Phielipp expresó que “en general, en todas las instituciones donde he tenido la suerte de desempeñarme, logré el diálogo, incluso con discusiones, pero con el conocimiento cierto de ser honesto y buscar lo mejor”.

También comentó que “estoy tremendamente alegre por lo que es el Centro PyME. De esas diez personas que comenzaron, hoy hay un mundo, y ese mundo público-privado refleja que ese es el camino, por lo menos desde mi punto de vista. Gracias por acompañarme a todos en este momento tan especial de mi vida”.

Koenig indicó que “hablar de Centro PyME es hablar de Edgardo. Así que en nombre del gobierno de la provincia y del gobernador Rolando Figueroa te quiero agradecer por todos estos años. Este organismo es el punto de conexión entre el sector público y privado. En el directorio están representadas las cámaras y las pymes, y queremos que esto siga funcionando así”.

Por su parte, Peláez expresó: “es merecido el homenaje que hoy estás recibiendo Edgardo. Ver el profesionalismo, la contracción al trabajo que existe en el Centro PyME, y que de alguna forma todos lo hayan adjudicado a tu paso por acá, es el mejor homenaje y legado que se puede dejar”.

Por último, Lucero Idizarri comentó que “su respaldo y sus aportes me instaron a crecer; agradezco la sabiduría que me transmitió cada vez que pudo, y su cariño, que hoy me hacen despedirlo con un nudo en la garganta”.

Durante el evento también compartieron sus palabras Sebastián González y Facundo López Raggi, quienes llegaron a presidir al Centro PyME-ADENEU.

A su vez, autoridades de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan) y de la Federación de Cámaras de Empresas del Sector Energético del Neuquén (Fecene), entregaron una placa y presentes en reconocimiento a los aportes de Phielipp, tanto en el Centro PyME-ADENEU, como en dichas organizaciones gremiales empresarias.

Sobre Edgardo Phielipp

Es contador público nacional, titular del Estudio Phielipp, Padin y Asociados en Ciencias Económicas desde 1965, y empresario del sector comercial.

A nivel regional es reconocido principalmente por su trayectoria gremial empresaria en Acipan, donde actualmente se desempeña como vicepresidente primero.

Formó parte de las autoridades de la Federación de Cámaras de Energía de Neuquén (Fecene) y de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN).

Además, es tesorero de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en la cual integró la Mesa Ejecutiva.

En el ámbito público, además de su comprometida gestión en el Centro PyME-ADENEU, ejerció como director general del ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia del Neuquén y fue fundador y director titular del Fondo de Garantías del Neuquén (Foganeu).

En el ámbito docente, fue profesor titular de la Universidad del Neuquén, como profesor adjunto y titular de la Universidad Nacional del Comahue y como decano de la Facultad de Economía y Administración, de la misma universidad.

A su vez, realizó publicaciones y participó como expositor en congresos, cursos y seminarios.