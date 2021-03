La obra forma parte del Plan Capital. Corresponde a la pavimentación de las calles Godoy, Quimey y Buffolo, en inmediaciones de la nueva sede municipal. Consta de redes pluviales y de saneamiento.

Diez nuevas cuadras de asfalto fueron inauguradas hoy en Neuquén capital por el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente de la ciudad, Mariano Gaido. Están ubicadas en el oeste, en cercanías de la nueva sede municipal y forman parte del Plan Capital, diseñado para dotar de mayor infraestructura a la ciudad.

“Estamos inaugurando una nueva obra del plan más importante de la historia -afirmó Gaido durante la recorrida-; son diez nuevas cuadras de asfalto, cloacas y pluviales, a metros del asentamiento Godoy, adonde viven 40 familias”. Consideró que avanzar con este tipo de obras contribuye a generar equilibrio territorial, para que toda la ciudadanía accede a servicios esenciales y vea mejorada su calidad de vida.

Por su parte el gobernador Gutiérrez destacó especialmente la contratación de mano de obra local en este tipo de proyectos, para sumar a la reactivación y dinamizar la economía. Expresó “la alegría de estar hoy en el oeste, adonde Mariano (Gaido) le ha dado continuidad a una obra que planificó (su antecesor, Horacio) `Pechi` Quiroga”, en referencia a la construcción de la nueva sede municipal.

Al respecto, Gutiérrez recordó que fue necesario reencausar su planificación “porque en pandemia -dijo- hubo otras prioridades, muchas necesidades más urgentes que atender.” No obstante, destacó su continuidad, así como la del “plan de infraestructura, desarrollando servicios básicos para llevar asfalto. No hay asfalto si no están los servicios abajo. Eso es pensar en las futuras generaciones”.

Por último, el gobernador reiteró que no se venderá “ni un solo ladrillo” de la actual sede comunal ubicada en Avenida Argentina y Roca. “Esas instalaciones históricas van a seguir prestando utilidad pública”, afirmó.