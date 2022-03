La muestra se inició ayer y se desarrollará hasta el miércoles en la ciudad de Buenos Aires.

El gobernador Omar Gutiérrez asistió esta tarde a la decimotercera Exposición Internacional del Petróleo y del Gas, que comenzó ayer y se desarrollará hasta el miércoles en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.

La Argentina Oil & Gas Expo reúne todas las novedades del mercado de los hidrocarburos, con actividades especialmente dirigidas al sector, los profesionales y los jóvenes. La exposición abrió sus puertas ayer con más de 200 expositores. La muestra es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y cuenta con el auspicio de diversas empresas del sector de los hidrocarburos.

“En el horizonte de crecimiento de la producción, de equipos perforando, de la inversión comprometida y de la que estamos estimando promover, es necesario poder acelerar las obras de infraestructura de transporte para la comercialización, tanto hacia el mercado interno como al mercado internacional, en la senda exportadora”, destacó el gobernador neuquino en su visita a la exposición.

Adelantó que el ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia “va a terminar de consensuar los términos de un acuerdo por el cual se amplía el gasoducto de Vaca Muerta Norte, esto es, desde Los Toldos I de Exxon hasta la zona de El Trapial, que está en tratativas con Chevrón”.

“Ahí hay una extensión de ese gasoducto que va a realizar la compañía TGS de aproximadamente 32 kilómetros, de 30 pulgadas de diámetro, y que va a permitir incorporar en el transporte llegando hasta la zona de El Trapial, bien al norte de la provincia del Neuquén, que era un objetivo poder ampliar la diversificación del desarrollo de la matriz de petróleo y gas”, agregó.

Gutiérrez explicó que se trata de una obra con un plazo estimado de ejecución de un año y añadió que “en el día de hoy o mañana se va a estar firmando el convenio respectivo del ministerio de Energía con TGS”. Dijo que “es una obra importante, con una inversión de 60 millones de dólares, que forma parte de la articulación de la inversión pública y privada para avanzar en el proceso de fortalecimiento del desarrollo económico y social”.

“Estamos necesitando avanzar en la infraestructura de transporte, tanto interna como externa de la provincia, para lo cual es imperioso y necesario poder seguir avanzando a través del sistema de los loops, que son un sistema de transporte de oleoductos paralelos, que en este caso se llevan las tratativas con el gobierno nacional de quien tiene concesionado ese transporte hacia Puerto Rosales-Bahía Blanca, que es Oldelval, porque el contrato vence en 2028”, destacó y consideró que “si esperamos en 2028 que venza, se nos van a caer inversiones, se nos va a caer producción y se nos van a caer puestos de trabajo”.

“Actualmente los caños de transporte de Oldelval, del oleoducto a Puerto Rosales-Bahía Blanca, se están incrementando en aproximadamente 45.000 nuevos barriles. Estos barriles que se están incrementando llegan a un total de 265.000 barriles. Esto se está haciendo entre marzo, abril, mayo y junio”, detalló el gobernador y mencionó que “sobre fines de abril y principios de mayo, a más tardar, vamos a llegar a un total viable a ser transportado de 265.000 barriles por el oleoducto de Oldelval a Bahía Blanca-Puerto Rosales”.

Recalcó que las negociaciones entre el gobierno nacional y Oldelval para renovar las concesiones que vencen en 2028 “daría la posibilidad de incorporar 225.000 barriles más”. Manifestó que “esos 225.000 barriles llevan aproximadamente un año y medio de ejecución de las obras físicas, de los loops, que son oleoductos paralelos a los existentes”.

“La terminal para despachar y exportar el petróleo en Bahía Blanca también tiene una concesión, en cabeza de otra compañía, que vence en 2028. Es necesario también que se sienten con el gobierno nacional y que lleven adelante las tratativas para anticipar la renovación de esas concesiones, porque si no las compañías, al no tener la seguridad jurídica de la continuidad, no anticipan la inversión para esta infraestructura y el cuello de botella lo vamos a tener”, dijo.

“Ya tuvimos un cuello de botella ahora. Hay 30 camiones que por día están yendo a Puerto Rosales-Bahía Blanca transportando el petróleo. No alcanzan los caños, entonces es necesario acelerar la curva de inversión de infraestructura para el despacho del petróleo al mercado interno y para mercado internacional”, amplió.

Por último, indicó que “a partir de abril-mayo se va a empezar a probar pinchando los caños de transporte de petróleo que hace años no se utilizan con agua de nuestros ríos y arroyos, como el Lileo, para ver en qué estado están estos oleoductos. De no haber pérdidas o problemas importantes y graves, a partir del segundo semestre de este año también se va a poder empezar a exportar petróleo hacia Chile”.

Esta tarde se desarrolló el acto oficial de inauguración, que también contó con la presencia de los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, de Chubut, Mariano Arcioni y de Mendoza, Rodolfo Suarez; el vicegobernador de Neuquén, Marcos Koopmann; el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro y la ministra de las Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferraresso; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; el ex gobernador Jorge Sapag; el presidente de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Alberto Saggese; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci; el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón; y el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; entre otros.