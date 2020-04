El mandatario neuquino dijo que seguirán trabajando en colaboración permanente con el gobierno nacional.

El gobernador Omar Gutiérrez aseguró hoy que la incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus “nos obliga a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, en conjunto y sin fisuras entre todos los estamentos del Estado”. El mandatario realizó declaraciones a un medio de la Capital Federal.

Gutiérrez tomó como referencia las declaraciones del portavoz para Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, David Navarro, formuladas hoy al programa Today de Radio 4 de la BBC de Londres y publicadas luego por medios de todo el mundo.

“Me parecen muy importantes las declaraciones de Navarro, quien dijo que no sabemos si el que se enfermó se puede volver a enfermar, que no sabemos cuándo será el pico de la enfermedad, porque en Argentina hemos bajado satisfactoriamente la curva. Tampoco sabemos si vamos a tener una vacuna o cuándo se podría obtener y no sabemos cómo va a impactar el invierno en el tránsito del virus. Ante esta situación, la única chance y posibilidad es seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, en conjunto y sin fisuras entre todos los estamentos del Estado”, señaló el mandatario.

Ante la puesta en marcha de una “cuarentena administrada”, Gutiérrez sostuvo que cualquier medida que se proponga de parte de los gobernadores al presidente Fernández será “consensuada y trabajada en conjunto”.

Por otra parte, recordó que en Neuquén se extendió hasta las 21 el permiso de trabajo para aquellos locales dedicados a la venta de alimentos, medicamentos, productos de higiene, limpieza y otros insumos de necesidad mediante el servicio de delivery; y que ya se encuentra en vigencia la obligación de circular con tapabocas en la vía pública: “Vamos a multar a quienes no cumplan con esta medida, y también a los comercios que permitan el ingreso de clientes sin esta medida de protección”, advirtió.

Por último, se mostró satisfecho con el cumplimiento de la cuarentena en la provincia: “Estoy muy conforme con la adhesión a un programa que tiene como base la articulación y la coordinación en el debate y en las decisiones, la solidaridad y el compromiso en toda esta tarea de prevención”, señaló.