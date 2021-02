El gobernador visitó los avances del proyecto deportivo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa. Durante la visita, destacó la reinversión en obras.

El gobernador Omar Gutiérrez recorrió el Centro Deportivo y Recreativo que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa construye en Centenario. Lo hizo acompañado por el secretario General del gremio, Guillermo Pereyra a quién destacó por su compromiso con la comunidad.

“Esto es responsabilidad social, esto es pensar en el porvenir y el futuro de la clase trabajadora y de sus familias para que ellos estén tranquilos”, enfatizó Gutiérrez al referirse al proyecto.

Celebró de esta manera la nueva inversión del sindicato al igual que las ya realizadas en Rincón de los Sauces y Añelo.

El gobernador destacó “el espíritu federal” de Guillermo Pereyra y la conducción del sindicato que lo acompaña actualmente. Y aprovechó para apuntar un discurso de unidad frente a lo ocurrido por la pandemia. “Son tiempos de unirnos, con nuestras trayectorias, con nuestras ideas”, indicó.

Recordó además que “pagamos los costos el año pasado para hoy tener este presente; no nos olvidemos 20 mil trabajadores parados, el precio del petróleo a menos de un dólar, 80 equipos parados, y esto es dinámico, hay que seguir fortaleciendo y acelerando la reactivación económica”.

Gutiérrez consideró que “si no hay acuerdos no se pone en valor el potencial” de las actividades como los hidrocarburos no convencionales.

“Que vuelva en actividad cultural y deportiva, en estas 5,5 hectáreas, 30 mil metros cuadrados que lo reinvierta la obra social es una doble señal de confianza”, completó.

El proyecto incluye cancha de fútbol, rugby, SUM, dos canchas de tenis, cancha de básquet, un sector de parrillas y otro para niños, un salón grande con quincho. Se completa con una pileta climatizada y vestuarios.