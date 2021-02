Se desarrolló hoy un acto para recordar al cinco veces gobernador de la provincia del Neuquén, al cumplirse 104 años de su nacimiento.

El gobernador Omar Gutiérrez participó esta mañana del acto homenaje a Don Felipe Sapag, al cumplirse 104 años desde su nacimiento. La ceremonia se desarrolló en el monumento que recuerda al cinco veces gobernador neuquino.

Tras la colocación de la ofrenda floral en homenaje, fue el turno de los discursos. Además de Gutiérrez, hablaron el vicegobernador Marcos Koopmann; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; Emiliano Sapag, nieto del cinco veces gobernador; y vecinos y vecinas que tomaron la palabra para destacar la obra y el legado de Don Felipe.

“El reconocimiento en Don Felipe a un gran equipo de fundadores y pioneros, de hombres y mujeres que hicieron que Neuquén sea lo que es”, destacó el gobernador.

Además, aprovechó para hacer un reconocimiento a Elías Sapag: “Felipe también fue Felipe porque Elías era Elías. Cada uno a su manera, con su estilo y con su personalidad, desde la función que le tocó, fue abriendo el surco para que esta provincia tenga el horizonte que hoy disfrutamos”.

“Ellos abrieron la puerta de manera conjunta, levantaron el ADN, las bases y las banderas con las cuales tenemos que seguir construyendo el porvenir y el futuro”, indicó y dijo que las pioneras y los pioneros fueron “hombres y mujeres a quienes les vamos a estar eternamente agradecidos”.

Por último, Gutiérrez resaltó que el homenaje se desarrolló con un acto “respetando los nuevos usos, hábitos y costumbres”.

Koopmann aseguró que “cuando Neuquén se convierte en este faro de la Patagonia, el resto de las provincias nos empezaron a mirar. Ese fue el legado que Don Felipe nos dejó”.

“Reconocerlo a él, seguir los pasos y el camino que él construyó con muchísima humildad, sabiduría y paciencia. Los desafíos que vienen son chicos comparados con los de ellos. Nosotros tenemos la responsabilidad con la historia y la vamos a cumplir”, concluyó el vicegobernador.

Por su parte, el intendente Gaido recordó “la creación de la Universidad Nacional del Comahue, para que los hijos de los trabajadores tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse, con equidad”.

Además, señaló que “Don Felipe es un ejemplo para seguir levantándonos, uniéndonos como neuquinos, codo a codo” y agregó que “tenemos ese gran ejemplo de él para ser una gran ciudad”.

Emiliano Sapag expresó que “esta no es la primera pandemia que vive Neuquén. Yo sé que es muy difícil, pero cuando Felipe asumió en 1963 había otra pandemia: imagínense que de cuatro chicos que nacían, uno moría antes del año. Y no es que no había vacunas, existían, pero no llegaban”.

Informó que, ante la situación sanitaria, “este año decidimos hacer otro tipo de homenaje, convocando a todos los conocidos de Felipe que tengan una anécdota para que la puedan compartir. Son relatos que, si no los recuperamos ahora, después esas personas se nos van”.

A través de las redes, la posibilidad de expresarse está abierta a todos los habitantes de la provincia. Los videos deben enviarse a https://www.facebook.com/centenariodonfelipe hasta el 17 de febrero. Los organizadores del homenaje pusieron en marcha esta actividad que consiste en el envío de videos -de no más de dos minutos de duración- que deben tener una de las siguientes consignas: “¿Qué le dirías a Don Felipe si estuviera frente tuyo?”, “Contanos una anécdota personal con Don Felipe” y “Para vos, ¿cuál fue la obra más grande de don Felipe?”.