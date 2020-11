El gobernador participó hoy de un breve acto aniversario junto al jefe comunal Víctor López. Anunció obras y agradeció el compromiso de la comunidad por el cuidado contra la pandemia.

El gobernador Omar Gutiérrez participó hoy de un sencillo pero emotivo acto por el aniversario de Santo Tomás donde anunció obras y recordó las cuatro víctimas locales que dejó la pandemia.

Estuvo acompañado por el jefe comunal Víctor López y durante su discurso anunció inversiones provinciales de electrificación que permitirán conectar varios parajes desde Piedra del Águila hasta la localidad.

“Quiero decirle al pueblo de Santo Tomás que así como electrificamos dos áreas rurales en la zona norte y como lo estamos haciendo en el sur, de Junín de los Andes a Las Coloradas, también aquí está en marcha y próximamente vamos a poder licitar con una inversión de más de dólares 8 millones de dólares con financiamiento de la CAF, la electrificación de Piedra del Águila a Santo Tomás”, informó el gobernador.

Señaló que las obras permitirán llevar la energía eléctrica a cinco escuelas, dos puestos sanitarios, dos centros comunitarios y que impactarán en el desarrollo turístico y productivo beneficiando a muchas familias.

En otro orden, repasó las gestiones para la mejora de la actividad y comercialización de carme de la fibra en la Asociación de Fomento Rural, que demandó una inversión de $3.400.000.

Además, Gutiérrez anticipó que se ejecutarán tres viviendas por obras delegada para

reactivar el empleo local. A lo que se sumarán trabajos de cordón cuneta y mejoramiento de la plaza, en el gimnasio y la pileta. También anticipó más espacios verdes con iluminación y juegos, y a futuro una cancha de futbol sintético.

Durante la parte más emotiva de su discurso recordó a las cuatro víctimas de la localidad que dejó la pandemia del coronavirus y aseguró “vamos a salir adelante juntos”.

Anticipó que “vamos a vacunar gratuitamente a todos los que voluntariamente lo deseen. Mientras avanza este proceso, le pido al pueblo que mantengamos el apego a estos nuevos usos, hábitos y costumbres. Esto no ha terminado, está más cerca, se ve la luz al final del túnel, pero no nos confiemos, no dilapidemos este gran esfuerzo que hemos hecho”.

Reconoció el trabajo de los empleados de salud y cada vecino para frenar el virus y reiteró el pedido de cuidado mutuo.

Finalmente, sostuvo que en este aniversario distinto “nos abrazamos de corazón con cada habitante. Quería estar presente hoy para decirles que nos tenemos que poner de pie y que vamos a salir adelante. Es difícil, complejo, porque nos embarga la tristeza, pero por esas cuatro personas, familiares, amigos y vecinos y por todo el pueblo de Santo Tomas, tenemos la responsabilidad de salir adelante construyendo esperanza”, completó.