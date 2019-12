El mandatario recorrió varias localidades del Norte y participó de los actos de asunción de los jefes comunales. En cada ciudad, agradeció la labor desarrollada por cada intendente saliente y concejales y comprometió el acompañamiento provincial a las nuevas autoridades. En sus discursos, anunció la creación del primer Gabinete de la Juventud, un mayor trabajo para combatir la droga y el alcohol, entre otros flagelos y más políticas públicas sociales. Agregó “a nuestros niños y niñas van a estar priorizados los próximos cuatro años de gobierno con más políticas sociales”.

Durante la jornada de hoy, el gobernador Omar Gutiérrez participó de la asunción de intendentes electos en localidades del Norte Neuquino. Por la mañana, el mandatario provincial participó del acto de asunción del intendente reelecto Hugo Gutiérrez de Chos Malal. Luego asistió a la jura de las autoridades comunales de Taquimilán, Manzano Amargo, Varvarco-Invernada Vieja, Las Ovejas, Huinganco y Andacollo.

Ya sobre la tarde noche, el mandatario tenía previsto asistir a los actos de Tricao Malal, El Cholar, El Huecú y Loncopué.

En cada ciudad, Gutiérrez felicitó la labor desarrollada por cada intendente saliente, concejales y equipo de gobierno, porque “en cada ciudad, cada funcionario le restó tiempo a su familia para dedicarse a la comunidad de cada localidad” y en ese sentido trasladó su acompañamiento a cada nuevo jefe comunal.

“Con aciertos y errores, intento esquivarle a un solo error, el de no hacer por temor a equivocarme”, indicó y ratificó la necesidad en la provincia de Neuquén y en el país de “confrontar en el diálogo, no en la disputa, porque hay diferencias pero no grieta en Neuquén y los consensos construyen futuro” dijo.

En alusión a la reasunción que tendrá lugar mañana, el mandatario expresó que “nuestros niños y niñas, ellos que están jugando por allí, a ellos van a estar priorizados los próximos cuatro años de gobierno con más políticas sociales”, sostuvo.

En otro tramo de su alocución, Gutiérrez reafirmó el compromiso de su gestión para “decirle basta a la droga y el alcohol en la provincia de Neuquén y expresó más acciones para combatir flagelos como la trata y la violencia de género. “Nunca más la violencia a las mujeres, porque debemos trabajar para que no haya un femicidio más, también para que no haya más droga y alcohol, luchar contra la trata de personas”.

Además anunció que “como lo venimos haciendo sobre las políticas públicas de abordaje integral y discapacidad, vamos por más políticas publicas de la discapacidad”.

“Mañana habré firmar un decreto en el marco del trabajo que venimos haciendo de trabajar en red, y vamos ampliar la construcción de la primera Mesa de Políticas Publicas Sociales”, expresó y agregó que también, firmará un decreto a través del que “vamos conformar el primer Gabinete de la Juventud, porque la juventud en Neuquén es presente, y los vamos a escuchar en forma activa”.

En cada ciudad, Gutiérrez revalorizó “el trabajo en equipo, honrando la letra de nuestro himno: que Neuquén es compromiso”.

Asunciones

El intendente de Las Ovejas, Vicente Godoy agradeció la presencia del gobernador Omar Gutiérrez y destacó que “es la primera vez que un gobernador de la provincia acompaña la asunción del intendente de nuestro pueblo”.

En la localidad de Manzano Amargo, Gutiérrez participó de la asunción de Malvina Antiñir al frente de la localidad, quien agradeció al gobernador por su presencia, a la comunidad y a su familia.

En la localidad de Andacollo, el intendente Manuel San Martín, quien reemplazará a Ariel Aravena precisó que “debemos ser capaces de seguir construyendo este pueblo limpio, ordenado, con apego a la planificación, con instituciones municipales jerarquizadas, con servicios que tiendan a la excelencia, con oportunidad de trabajo y vivienda para todos, con educación y capacitación para todos y fundamentalmente para nuestros jóvenes”.

Actividades 10 de diciembre

Mañana, el gobernador tiene previsto participar de la asunción del presidente Alberto Fernández en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que hará lo propio a las 16:30 en el Concejo Deliberante la ciudad de Neuquén en el acto de asunción de Mariano Gaido al frente de la comuna capitalina. Más tarde en la Legislatura, reasumirá su nuevo mandato y luego, en Casa de Gobierno, presidirá la ceremonia de jura de los funcionarios del gabinete provincial.