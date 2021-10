El gobernador Omar Gutiérrez participó esta mañana del Coloquio de IDEA que se realiza en Buenos Aires. Integró, junto a otros mandatarios provinciales, un panel desarrollado a primera hora en el Centro Costa Salguero.

“A la Argentina no solo le exige que se consensue y se acuerde, sino que se concerte y para que haya gobiernos de concertación es necesario que por una vez en la historia nos pongamos de acuerdo. Y que no cambiemos de discursos en función del lugar en que estemos”, opinó el gobernador Omar Gutiérrez esta mañana en el Coloquio de IDEA.

“Esta es una realidad distinta a la que había antes de la pandemia”, afirmó Gutiérrez durante el panel de gobernadores que moderó Javier Calvo – jefe de redacción y editor responsable de Perfil- y contó, además, con la participación presencial del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, vía streaming.

Ante los nuevos escenarios que introdujo el COVID 19 a nivel mundial, el mandatario neuquino consideró que es necesario “que trabajemos en equipo y estemos alineados”. “Hay que dar vuelta la página y hacernos cargo de la historia y de este presente para construir porvenir y futuro. No hay posibilidad de sacar al país sin estar unidos. Echarle la culpa al que estuvo antes es no hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos”, afirmó.

Destacó el histórico plan de vacunación contra el coronavirus que ha implementado Neuquén, gracias al cual –dijo- 6 de cada 10 habitantes ya tienen completo el esquema con dos dosis. Ello ha permitido ir recuperando las distintas actividades.

Se mostró partidario de trabajar codo a codo en la recuperación pos pandemia, imprimiendo esfuerzo, constancia y una variable que –a su entender- tiene que ser política pública en el país: la inversión.

Al respecto, Gutiérrez consideró que “no hay inversión si no hay acuerdo y no hay inversión si no hay un plan de desarrollo. El país necesita que consensuemos”. Mencionó que en Neuquén hay un Plan Quinquenal de Desarrollo provincial y aseguró que su último acto administrativo en su segundo mandato como gobernador será entregar por escrito el plan que marque por dónde pasa el desarrollo de la provincia.

Frente a un auditorio reunido en el Centro Costa Salguero, el gobernador neuquino recalcó que “si a los recursos privados no los acompañamos con certeza y seguridad jurídica no se desarrollan”-Además habló sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente haciéndose cargo, cada uno desde su rol, de los desafíos que genera el cambio climático. En ese sentido abogó por implementar abordajes transversales y políticas públicas interjurisdiccionales, de integración vertical: Estado nacional, provincial y municipal. Pero –recalcó- el principal motor debe ser el sector privado.

“La solución a los problemas requiere tiempo, que tengamos gobiernos que trabajen con todos para construir acuerdos, consenso y concertaciones. Las bases para el desarrollo del país. Tenemos que sincerarnos y poder construirlas”, dijo.

A continuación, agregó: “Esto es con más mercado interno y mercado internacional. Esta dicotomía que se plantea es falaz. En el mundo esto ya quedó atrás. Cuanta más senda exportadora tengo, más fortalezco al Banco Central y más recursos tengo para el mercado local”, indicó.

Por eso instó a establecer reglas de juego claras de corto, mediano y largo plazo, así como respeto a las libertades, para contribuir a la generación de trabajo genuino. “Si no acordamos políticas públicas y ponemos en primera fila la inversión no vamos a poder sentar las bases. Para esto es necesario que concordemos, que concertemos, que acordemos”, concluyó.

Por su parte Perotti destacó la posibilidad de debatir escenarios futuros en espacios como el que brinda el Coloquio de IDEA. “Estamos plenamente convencidos de la necesidad de establecer para una Argentina sostenible una base muy fuerte sobre la inversión en ciencia y tecnología y la recuperación de lo que entendemos sobre ese ADN emprendedor”, indicó. Se mostró interesado en “generar las condiciones para acompañar al que trabaja, al que invierte y al que produce y hacia allí estamos orientados”.

El gobernador Suárez se refirió al desarrollo pospandemia y consideró que hay aún incertidumbre al respecto. Propuso analizar desde un punto de vista prospectivo qué se ha hecho en el país durante la pandemia y analizar las medidas que se han tomado. Diferenció las políticas a corto plazo de las de largo plazo y opinó q estas últimas deben venir no solo del Estado sino del sector privado, la academia, las organizaciones sociales. Por eso, consideró que fortalecer a las instituciones es el camino y pensar el futuro de manera propositiva, dejando de lado la grieta, trabajando en el consenso y en políticas de estado. “Ese es el desafío”, opinó.