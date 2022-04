La nueva infraestructura beneficiará a cientos de niñas y niños. El gobernador anunció que la provincia ejecutará dos nuevas canchas de césped sintético por mes.

El gobernador Omar Gutiérrez inauguró esta tarde la cancha de fútbol de césped sintético del barrio Melipal de la ciudad de Neuquén. Lo hizo acompañado por el intendente capitalino, Mariano Gaido y la ministra de Deportes, Alejandra Piedecasas, entre otros.

La infraestructura deportiva cuenta con unas dimensiones de 36 por 57 metros y se trata de una cancha de fútbol mixto, con una cancha de fútbol 9 y dos de fútbol 5 para ser utilizadas en simultáneo.

“Quiero agradecer esta responsabilidad y este trabajo en equipo para que podamos seguir avanzando en la revolución del deporte y la cultura”, señaló Gutiérrez y destacó “a la niñez, juventud y adolescencia, que los he visto patear aquí como pateábamos nosotros arriba de las piedras cuando teníamos la edad de ustedes”.

Aseguró que la ejecución de este tipo de canchas “genera potencialmente mucha más adhesión deportiva”. Informó que este mes está previsto culminar la cancha en el barrio Belgrano y adelantó: “Nos comprometemos a construir e iluminar dos nuevas canchas de césped sintético por mes, habilitadas e inauguradas, para que cada barrio de la ciudad de Neuquén pueda disfrutar”.

Finalmente, el gobernador destacó la “responsabilidad de CALF y su conducción para iluminar estos predios deportivos, porque esto permite incorporar varias horas para la utilización, la adhesión y el fortalecimiento del desarrollo deportivo”.

Por su parte, Gaido felicitó a los vecinos y vecinas del barrio por contar con esta nueva infraestructura y dijo que “tienen la oportunidad de decirle no a la droga, no al alcohol, no a los consumos; sí al deporte, sí a la vida sana, y sí a que en Melipal tengan la misma oportunidad que tuvieron diferentes barrios de la ciudad de Neuquén”. Informó que junto con el gobierno provincial se ejecutará una cancha de césped sintético de fútbol en 1º de Mayo y Huilen.

La ministra Piedecasas expresó que la nueva cancha “es una puerta de entrada al fútbol social y comunitario, como nos ha pedido nuestro gobernador”. Recalcó que “hay mucha gente que va a poder disfrutar este espacio”.

El presidente de la comisión vecinal de Melipal, Diego Sánchez dijo que se trata de “una cancha muy esperada”. Aseguró que “siempre tuvimos deportistas, siempre tuvimos gente con ganas de jugar al fútbol, de hacer deportes, de mejorar, de ser un buen ejemplo, de inculcar valores, de no hablar mal del otro sino de buscar soluciones”.

“El gobernador y el intendente nos dieron la posibilidad de cumplir este sueño delante de nuestros vecinos”, señaló.

Por último, el presidente de la Cooperativa CALF, Darío Lucca informó que “en los próximos días va a venir un equipo técnico de CALF y vamos a cambiar las luminarias por un sistema LED completo. También vamos a entregar indumentaria deportiva y elementos de fútbol”.

Las canchas

La provincia del Neuquén promueve, desarrolla e incentiva la actividad deportiva en todas sus formas, fortaleciendo el deporte comunitario y recreativo. Desde el ministerio de Deportes, en conjunto con la Upefe, se elabora el proyecto a fin de propiciar la ejecución de predios deportivos en todo el territorio.

Las canchas de césped sintético son parte del Plan Quinquenal del gobierno provincial, orientado a que la población tenga las mismas oportunidades en la práctica deportiva promoviendo la actividad física con el objetivo de que cada vez más personas mejoren su calidad y expectativa de vida.